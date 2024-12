Presidente do Congresso descarta convocação extraordinária para votar medidas fiscais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SEM HORA EXTRA

“Nem que o trabalho se estenda até altas horas”, ponderou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao ouvir sondagem do líder do governo, Randolfe Rodrigues (PT-AP), sobre a possibilidade de esticar os trabalhos legislativos até 30 de dezembro. “Esse tema nos impõe grande responsabilidade de agilidade”, prometeu Pacheco.

UMA NO PREGO

O Palácio do Planalto elogiou a iniciativa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que suspendeu os trabalhos das comissões, “por um período de nove dias”, fazendo as contas, até 20 de dezembro, segundo ele para que o plenário discuta e vote “proposições de relevante interesse nacional”. O anúncio foi feito ao colégio de líderes, ninguém se deu conta do que poderia vir pela frente. E veio!

OUTRA NA FERRADURA

Ao perceber a “armação”, o líder do União Brasil, deputado José Rocha (BA), acusou o presidente da Câmara de “interferência indevida” no funcionamento das comissões. José Rocha contou à coluna que tinha marcado reunião da Comissão de Integração Nacional, presidida por ele, para decidir a distribuição de recursos para emendas que estão sob a responsabilidade na comissão.

VAI TER DISNEY

O Banco Central “tirou da gaveta” US$ 845 milhões, aproveitou a sexta-feira, 13, e realizou leilão. A moeda norte-americana que estava sendo cotada em R$ 6,077 “despencou” para R$ 6,016.

LAVANDO AS MÃOS

A Advocacia Geral da União (AGU) recorreu de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do ministro Luiz Fux, que tinha dado prazo de dez dias para que o governo “utilizasse meios para impedir apostas on-line, usando cartão do Bolsa Família”. De acordo com a AGU, “O governo federal não tem como diferenciar” o dinheiro que o beneficiário tem na conta bancária "dos recursos que recebeu do programa social”.

BOLETIM ALTERNATIVO

Cada vez que a equipe de médicos especialistas do Hospital Sírio-Libanês, um dos mais bem equipados da América, usa toda a cientificidade para dizer a quantas anda a saúde do presidente Lula da Silva (PT), sua mulher, Rosângela Lula da Silva, na falta de um porta-voz oficial, emite comentários interpretativos dos argumentos médicos.

UM CAFÉ COM YLANA…

…é como voltar no tempo, no bairro do Janga, em Paulista (PE) dos anos de 1990, e tomar um café com sua “voinha”, dona Mêves Gama, que “adorava tomar café no copo de vidro”. Ylana cantarola uma música que fez para ela, e diz que “fazer parte do cenário da música pernambucana é como apreciar uma xícara de café, sentir o aroma na cozinha de casa e fazer uma longa viagem”. A cantora pernambucana é a entrevistada deste sábado no Café & Conversa na Rádio Jornal 90,5 FM, às 10h40. Imperdível!

PENSE NISSO!

Uma pergunta das mais ouvidas na Câmara dos Deputados, nesta semana que termina hoje é por que motivo o PT, o partido do presidente da República, é a legenda que mais assusta o Palácio do Planalto, e a equipe econômica, também?

Simples. A maioria dos líderes dos partidos - incluindo legendas que não estão na curriola dos aliados - entende que a oportunidade é única para aprovarem um plano de redução de gastos públicos, ainda que acanhado.

O PT entra nessa história toda porque não quer colocar a impressão digital no artigo que pode modificar regras para pagamento do abono salarial e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Ora, diz uma líder “independente”. A presidente do partido [Gleise Hoffmann] anda fazendo corpo mole e nós é que devemos sair como os políticos da malvadeza?

Faz todo sentido.

Pense nisso!