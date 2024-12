Aliado de Braga Netto diz que general não oferece riscos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

OPERAÇÃO BACO

O deus do vinho bem que deveria emprestar seu nome à operação da Policia Federal que prendeu, neste sábado (14), o general Walter Braga Netto, por “obstrução à Justiça”, como argumentou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em recente depoimento à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro (PL), denunciou que o general teria arrecadado recursos para financiar ações de golpe de Estado, entregando dinheiro em embalagens de vinho, a membros do kids pretos.

RISCO NENHUM

O senador Marcos Rogério (PL-RO) saiu em defesa do general Braga Netto, alertando que “decisões judiciais devem ser pautadas pela razão e pelos princípios do devido processo legal”. O político assegurou que o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa “não representa qualquer ameaça” e muito menos “risco de fuga”.

O INCÔMODO DAS SIRENES

Com tantas pessoas indiciadas nesse processo, mais de 40, cada vez que uma sirene é acionada - mesmo que de ambulâncias do Samu - a taquicardia em muita gente de Brasília vai a índices elevados.

CHUVAS E TROVOADAS

O fotógrafo brasiliense Leo Caldas estava em Águas Claras, uma das cidades do Distrito Federal, quando registrou uma sequência de raios. Em dia de prisão de um general de quatro estrelas, efeitos meteorológicos são sempre sinal de alerta em Brasília. Parabéns,@fotografiaeastronomia

BISCOITO OU BOLACHA?

Nas cercanias da política alagoana, as informações são de que os Calheiros - pai e filho - já não dividem mais a mesma bolacha sete capas de Maragogi. O pai tem chamado a atenção do filho alertando-o de que parte do “latifúndio eleitoral” da família “foi construída a duras penas”. O filho “anda meio soberba”, ignorando o espólio paterno. Um amigo da família tem dito ao ministro que o livro do Eclesiastes deve estar sempre à cabeceira e menciona o capítulo 3, versículo 1º: “Há tempo para plantar e há tempo para colher”.

BAMBINO MIO!

Amando “¡hasta la médula!” o presidente argentino, Javier Milei, enamorado da atriz Yuyito González, não escondia o contentamento ao chegar a Roma, após ser informado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, de que a Itália lhe havia concedido cidadania. Três dos avós de Milei eram italianos e emigraram para a Argentina.

PENSE NISSO!

O sentimento por onde passo é de que parte dos recursos do fundo partidário está sendo jogada fora, a tirar pelos resultados eleitoral, há um pouco de verdade nisso.

Entre os partidos, dos mais abonados, como o PL; ao mais orgânico, como o PT; e até algumas das legendas de aluguel, todos eles investem pesados valores na formação de liderança - e elas continuam cada vez mais escassas. Também gastam aos tubos para fortalecer a política de gênero e os números resultam um fracasso.

Assim como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dedica parte do tempo de seus técnicos calculando índices de investimentos para fortalecer e ampliar ações que aumentem o número de mulheres na política, não faria mal nenhum que fossem feitas campanhas convidando as mulheres para a política.

O suado dinheiro do contribuinte agradece.

Pense nisso!