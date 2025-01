Lula "esquece" Argentina entre os parceiros comerciais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A VINGANÇA DE LULA

A memória seletiva do presidente Lula da Silva (PT) o fez esquecer da Argentina, ao falar de parceiros comerciais com o Brasil. Nas redes sociais, o petista fez uma retrospectiva, analisando parcerias com os países que integram o G20 [grupo das vinte maiores economias do mundo]. “O mundo voltou a acreditar no Brasil”, disse Lula. A Argentina não foi citada no post.

MENOS!

Credibilidade e independência sempre foram importantes aspectos basilares do jornalismo de credibilidade. É inquietante quando jornalistas são notícia o tempo todo como se fossem mais importante que os fatos.

ESPÓLIO BOLSONARISTA

A direita pensante, estrategista e moderada até no jeito de pensar o futuro, justamente para não despertar a ira do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), organiza encontros com o título provisório: “Um Brasil dos brasileiros”. Ganhará um “comentário de louvor” e “avançará duas casas” aquele que conseguir “romper barreiras” junto ao eleitorado nordestino, principal reduto de Lula, hoje.

Governador Ratinho Júnior sonha conquistar apoios no Nordeste - Governo do Paraná

QUEM DÁ MAIS?

O PSD do governador Ratinho Júnior (PR) avalia que ele tem mais traquejo com os nordestinos do que o União Brasil de Ronaldo Caiado (GO). A primeira pergunta que surge é: e o que fazer com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro? Vice? Só seria se o candidato fosse o atual governador do Paraná. Os Bolsonaros estão rompidos com o governador de Goiás.

BOLSONARISTA ARREPENDIDO

Ao portal Metrópoles, o showman Gustavo Lima disse que “o Brasil precisa de alternativas” e que está “cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar." Palavras do maior cachê do show business/político brasileiro.

CRÍTICAS BEM FUNDADAS

O PT avalia que o ainda agonizante ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, foi “assertivo” nas suas críticas ao prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo (MDB). Segundo o ministro, que em breve retoma seu mandado de deputado federal, ao comentar as fortes chuvas no 1º de janeiro, “vários serviços públicos foram prejudicados, trazendo um enorme prejuízo para a cidade e para a população no primeiro dia do ano”. Pimenta é o candidato do PT ao governo do estado, nas eleições de 2026.

PENSE NISSO!

Matreiro como só ele sabe ser, o presidente Lula cortou R$ 133 milhões do fundo partidário, mas já sabendo que tão logo o Congresso Nacional retorne às atividades, o governo vai ser derrotado. Deputados e senadores vão ressuscitar o valor original.

Dirigentes da maioria dos partidos já articulam uma sessão do Congresso para analisar alguns dos vetos presidenciais, mas com certeza esse será o prioritário.

No final das contas, Lula que “não come rapa de gamela”, como se diz no Norte de Minas Gerais, sai derrotado, mas vai jogar a culpa nos congressistas pelo “rombo” no caixa do governo.

Pense nisso!