Flávio Dino manda suspender repasse de emendas para ONGs pouco transparentes

No Planalto, o presidente Lula retorna ao palácio e arregimenta apoiadores para fazer uma "celebração" em favor da democracia, no 8 de janeiro

TRÂNSITO LIBERADO

O presidente Lula da Silva (PT) recebeu permissão para retomar sua agenda de trabalho no Palácio do Planalto, após ficar afastado em função de um sangramento intracraniano. Na quarta-feira (8), ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso; da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL); e, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Lula comanda um encontro para “homenagear a democracia” e “lembrar” os atos de quebra-quebra, na praça dos Três Poderes, em 2023.

ONGS SEM EMENDAS

A batalha campal que as organizações não-governamentais vêm travando com o Supremo Tribunal Federal (STF) para ter liberada suas emendas parlamentares, ganhou capítulo novo. A Controladoria-Geral da União (CGU) apontou falhas nos critérios de transparência do emprego dos recursos. No documento intimando ONGs irregulares, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou que “apresentem as informações de forma completa”. Dino quer “publicação em seus sítios (sic) eletrônicos dos valores recebidos de emendas, sob pena de suspensão de novos repasses," escreveu o ministro do STF.



VOO DE GALINHA

Voa Brasil, programa do governo que oferece passagens aéreas a R$ 200 para aposentados do INSS, ainda não decolou. A meta do governo era vender pouco mais de 3 milhões de acentos. Somente 23 mil bilhetes foram vendidos. Recife aparece atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro entre os destinos mais procurados.

INTERNET NÃO PERDOA

Bastou ganhar as redes sociais o factoide de Gusttavo Lima, colocando seu nome para uma possível candidatura à presidência da República, já teve repercussão debochada. Uma delas diz que entre as oito prioridades do mandato “Meu Buteco Minha Vida” será o primeiro programa. Outro colocou a foto da namorada do cantor, mostrando quem será a próxima primeira-dama: “trás as urnas”, diz.

CAFÉ E CINEMA

A dica do fim de semana é o filme “Antes de Partir”, dirigido por Rob Reiner (2007). O bilionário Edward Cole (Jack Nicholson) e o mecânico Carter Chambers (Morgan Freeman) estão internados no mesmo hospital. Após uma inusitada aproximação, resolvem fazer uma lista de alguns desejos que pretendem realizar antes de morrer. Um ponto é comum: tomar o café “mais raro do mundo”. Eles imprimem uma viagem à Indonésia para experimentar Kopi Luak, um café produzido com grãos extraídos das fezes de uma civeta - mamífero de origem africana. “Antes de Partir” é uma reflexão sobre a vida. Mas também sobre as extravagâncias desse raro café da ilha de Sumatra.

APAZIGUADOR-GERAL

Queridinho da maioria dos petistas graúdos, o ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva está de telefone novo, atualizando a agenda e pedindo votos. O presidente Lula acha que chegou a hora de Edinho por em prática a máxima e falaciosa criação do publicitário Duda Mendonça, no fim dos anos de 1990: “Lulinha Paz e Amor”. O Edinho todo jeitoso virá para substituir a encrenqueira Gleisi Hoffmann (PR).

PENSE NISSO!

Os especialistas em segurança pública ainda batem cabeça, os juristas constitucionalistas não se entendem e, enquanto isso, argumentos de ambas as partes são postos em uma prateleira com pouca serventia.

Acho jocoso com a sociedade, quando uma autoridade coloca uma vestimenta da Defesa Civil, por exemplo, quase sempre com o nome estampado no peito, quando aquele mesmo gestor passou todo o mandato cortando verbas em projetos que poderiam evitar as consequências das catástrofes naturais.

No campo da segurança pública é ainda mais divertido, para não ser pedante. A autoridade coloca um colete à prova de bala e vai dar o ponta-pé inicial de uma operação, como se aquilo fosse uma partida beneficente de futebol amador.

O decreto de Lula e seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional - 513 deputados federais e 81 senadores, eleitos para legislar. Mesmo que o cordão dos governadores do Nordeste tenha dado seu aval.

Pense nisso!