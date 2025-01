STF prioriza debate sobre motoristas de aplicativos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

CHAMA O UBER

O Supremo Tribunal Federal (STF), que se mete até onde não é chamado [contém ironia esta nota], nem sempre cumpre o que promete. Relatório do ministro Edson Fachin terá repercussão geral e vai definir sobre a existência ou não de vínculo empregatício do motorista de aplicativo com as empresas. O Judiciário não surpreenderá se instituir carteira assinada, cartão de ponto, vale transporte.

CUSTOS DE UM DEPUTADO PRESO

Mesmo não recebendo salário integral, por faltar à maioria das sessões deliberativas, o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) já custou ao bolso do cidadão, mais de R$ 1 milhão. O Conselho de Ética definiu pela perda de mandato, mas o relatório não foi levado ao plenário. Dificilmente o processo de cassação será concluído antes do Carnaval. Acusado de participar da morte da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista dela, Anderson Gomes, Chiquinho Brazão está preso desde março de 2024.



VAI QUE…

…mandar a embaixadora brasileira à posse de Nicolás Maduro pode não ser o que queria o ditador venezuelano. Mesmo com os rompantes de ataques ao Brasil, Maduro não pretende riscar o nome do presidente Lula da Silva (PT) da categoria de “mui amigo”.

‘PUNIÇÃO EXEMPLAR’

O PSDB recebeu documentação das investigações da Polícia Federal, na operação Overclean, que apura a participação do vereador Júnior Figueiredo, de Nazaré, distante 74km de Salvador, em um esquema de fraudes em licitações. “Nós, no partido, vamos tomar medidas exemplares. Só estamos aguardando os desdobramentos jurídicos”, disse à coluna, Marconi Perillo, presidente do PSDB.

‘RECRUTA, SENTIDO!’

Passa de 7 mil a quantidade de inscritas no Serviço Militar Feminino. O alistamento não obrigatório abriu vagas para mulheres que completem 18 anos agora, em 2025.

SE CONTAR NINGUÉM ACREDITA

Mas em Ceres(GO), distante 170km de Goiânia, o vereador Osvaldo Cabal (PL) tomou posse, na última sexta-feira (1º), fora da cerimônia oficial. Investigado na operação Ephedra, do Ministério Público do estado e a Política Federal, o vereador é acusado de tráfico de rebite e outras drogas ilícitas.

PENSE NISSO!

Dois importantes senadores, nascidos em Pernambuco, foram líderes no Congresso Nacional e ambos “emparedaram” os respectivos chefes.

- Comigo não, violão, disse certa vez Romero Jucá (MDB-RR) à presidente Dilma Rousseff (PT). Jucá, que tinha assessorado Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Lula (PT), disse a presidente que “se o líder ficar desautorizado pelo Planalto, o governo rui”. Não deu outra.

Já Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) não escondia de ninguém que o maior problema do governo Bolsonaro não era nem tanto o presidente, “mas a 'entourage'”.

Romerinho, como dizia sua mãe, dona Helga, e Fernando, como é tratado o ex-senador pernambucano poderiam deixar momentaneamente seus afazeres como consultores para dar um apoio ao conterrâneo Lula da Silva.

Pense nisso!