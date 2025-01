Lula volta ao Planalto com agenda enxuta e problemas terceirizados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

FIM DO HOME OFFICE

Após ficar 26 dias trabalhando de casa, o presidente Lula da Silva (PT) deu as caras no Palácio do Planalto. Agora, por recomendação médica, o presidente vai ter uma agenda mais enxuta, delegando mais e terceirizando problemas, como o da liberação de emendas parlamentares que foi entregue a dupla de ministros petistas: Alexandre Padilha, da Articulação Política e Rui Costa, da Casa Civil.

FUGA DE DÓLARES

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou o impacto de enviou da moeda estrangeira para o exterior, que ultrapassou a casa de US$ 26 bilhões. Ainda assim, “não existe discussão de mudar o regime cambial no Brasil nem de aumentar imposto com esse objetivo”, afirmou Haddad.

UFA, QUE ALÍVIO!

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse nesta segunda-feira (6) ao Globo, que a corporação “não vai perseguir ninguém”, nem tão pouco vai “passar a mão na cabeça de ninguém”, ao se referir às investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. “Se houver um fato novo que atenda aos requisitos jurídicos, técnicos e legais, é possível, sim, que outras prisões ocorram. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, seja militar, policial, profissional liberal”. Que alívio o país sente, lendo essas declarações.

Lula parabeniza Fernanda Torres - Ricardo Stuckert/PR

DAS DUAS UMA

Ao comentar sobre o filme “Ainda Estou Aqui”, do diretor Walter Sales, o presidente Lula disse que “O filme reflete sobre um passado de horrores que precisa ser lembrado, para que as novas gerações conheçam e as antigas nunca se esqueçam”. Uma possibilidade é que Lula comentou sobre um filme que ainda não assistiu.

OU NENHUMA

…a outra, é que o Palácio da Alvorada recebeu uma cópia exclusiva para o presidente e a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva. O que não deixa de ser um “baita” privilégio.

DINHEIRO A RODO

Você não precisa saber cantar nenhum dos hits de Gusttavo Lima, mas ficará bem informado se souber que o cantor mineiro é um dos mais bem pagos artistas brasileiros. Agora, que vive às mil maravilhas com o sucesso de seu factoide de disputar a Presidência da República, o cantor recebeu “importantes sinais” de que dirigentes de casas de apostas on-line terão como “irrigar” recursos para azeitar a máquina da candidatura rumo ao Planalto.

PENSE NISSO!

A perguntar para começar bem este dia (7): até aonde vai a flexibilidade ética do governo brasileiro para com o palácio de Miraflores, sede do governo do ditador Nicolás Maduro?

Quando o Mercosul se reuniu em dezembro de 2016, e decidiu suspender a Venezuela do bloco, “por tempo indeterminado”, o governo da presidente Dilma Rousseff (PT) dava os derradeiros suspiros e naquela agonia, ainda houve argumentos para que houvesse uma reconsideração. A Venezuela estava sendo retirada do bolso por falta de democracia: “Que não foram registradas medidas eficazes e oportunas para a restauração da ordem democrática por parte da República Bolivariana da Venezuela”.

Agora, que a democracia é coisa cada vez mais rara em Caracas, países como o Paraguai e a Argentina não reconhecem o resultado das ultimas eleições, mas aqui, no Brasil, o Planalto faz cara de paisagem.

Nesta segunda-feira, Venezuela e Paraguai romperam o último fio das relações diplomáticas.

Pense nisso!