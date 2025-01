Lula monitora protestos em Caracas. Embaixadora representa o Brasil na posse de Maduro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro está "confiante" de que o ministro Alexandre do Moraes, do STF, vai liberá-lo para ir à posse de Trump

MOSTRAR AS BELEZAS DO NORTE

O presidente Lula da Silva (PT) pediu ao ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), “mais atenção” para o potencial de turismo jovem na região Norte do Brasil, especialmente no Amazonas e no Pará.

VER-O-PESO

Lula disse que tem informações [de ouvi dizer] que jovens do Sudeste e do Sul do país têm “curiosidade” pelas atrações turísticas do Norte, como o centenário mercado Ver-o-Peso, a gastronomia e os ritmos caribenhos, mas que “nem sempre a divulgação é eficiente”. O presidente lembrou ao ministro, que Belém (PA) está se organizando para receber representantes do mundo todo - em novembro deste ano - que chegam ao país para participar da COP-30 [conferência climática das Nações Unidas]. O presidente quer a infraestrutura da cidade como um dos atrativos para “chamar mais turistas”.

‘ESTAREI LÁ’

Faltando dez dias para a posse do republicano Donald Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) divulgou um vídeo para reforçar o desejo de viajar a Washington, na próxima semana. “Estou muito feliz com esse convite. Estarei representando aí os conservadores, a direita, o bem, o povo brasileiro lá nos Estados Unidos, se Deus quiser. Valeu!”. A decisão não está nem nas mãos de Deus, mas na caneta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

‘NA VOLTA MAINHA COMPRA’

Na informal bolsa de apostas, a tendência é de que Moraes não vai ceder aos apelos da defesa do ex-presidente. Certamente Bolsonaro conhece a história dE muitas mães que prometem ao filho depois que ele se encantou com um carrinho na vitrine: “deixe eu voltar. Na volta mamãe compra”. O retorno da mãe quase sempre é por outra rua.

UM OLHO NO PEIXE

O presidente Lula passou a tarde de ontem sendo informado pelo Ministério das Relações Exteriores dos últimos acontecimentos em Caracas, na Venezuela. O país está à véspera da posse do ditador Nicolás Maduro, e, no Planalto, o clima é “inquietante”, como me disse um assessor palaciano.

OUTRO NA FRIGIDEIRA

No meio da tarde, houve um telefonema de autoridades de Brasília para o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP). Cerca de 8 mil venezuelanos atravessaram a fronteira em Pacaraima e vagam pelas ruas das principais cidades, principalmente da capital, Boa Vista.

PEDRA CANTADA

Quem me dá a honra de me acompanhar aqui, pela coluna Política em Brasília, soube primeiro que na reviravolta que está acontecendo na Secretaria de Comunicação Social (Secom), a chegada do novo ministro, Sidônio Palmeira, iria mexer em importantes pedras do tabuleiro da informação Planalto. Laércio Portela será o novo secretário de imprensa, substituindo José Chrispiniano que estava com Lula havia 15 anos.

PENSE NISSO!

O que falta acontecer para que o governo do presidente Lula da Silva, que no passado recente foi importante interlocutor do governo do amigo Nicolás Maduro?

Lula e o PT têm uma dificuldade visceral de condenar violação de direitos humanos quando o violador é alguém do seu conluio.

Nesta sexta-feira (10) Maduro assume o comando do país novamente, após uma eleição eivada de denúncias de irregularidades que o Brasil sequer ousou exigir do amigo Maduro esclarecimentos das afrontas à legalidade.

Hoje, a embaixadora Glivânia Maria de Oliveira pega um carro oficial, faz um percurso de dez quilômetros até a sede do Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, vai passar mais de três horas ouvindo os discursos dos aliados e depois de Maduro, vai cumprimentar o presidente “em nome do povo brasileiro”, e retorna para a Avenida Mohedano com calle los Chaguaramos, Centro Gerencial Mohedano - Piso 6

La Castellana 1060.

Pronto, a consciência cívico-diplomática estará lustrada.?

Pense nisso!?