Lula faz doação ao Corinthians e desmente boatos sobre taxação do Pix

Lula provoca Temer como se o governo dele nadasse de braçadas e não necessitasse de apoio do MDB para votações no Congresso Nacional

AS ‘BOBAGENS’ DE LULA

Ex-presidente Michel Temer (MDB) disse que o presidente Lula da Silva (PT) falou “bobagem” ao chamar de "golpe" sua ascensão, após a derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). “É uma bobagem o que ele falou. Coitado, isso não é bom”, afirmou Temer.



REESCREVENDO A HISTÓRIA

Ao visitar a galeria de ex-presidentes, no saguão do Palácio do Planalto, Lula apontou para a foto de Dilma e disse: “Só quero que conte a história. A Dilma foi eleita, reeleita, depois sofreu impeachment, que foi um golpe". Tocando na foto de Temer disse que ele “não foi eleito. Tomou posse em função do impeachment da Dilma”. Já sobre Jair Bolsonaro (PL) Lula afirmou que ele [Bolsonaro] só “foi eleito em função das mentiras”.

SALVE O CORINTHIANS!

Um vídeo de Lula nas redes sociais viralizou. O presidente usou o momento para desmentir rumores dando conta que o governo iria taxar as transações via Pix. Quem falar que o governo vai taxar o Pix está mentindo. Fiz uma doação via Pix ao Corinthians e continuo acreditando no sistema e no governo”, disse o corintiano que fez doação no valor de R$ 1.013.

PRIMEIRA-DAMA PERDE UMA

Na batalha que trava com a comunicação do governo, a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, foi a nocaute após o novo secretário de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, demitir Brunna Rosa Alfaia, da Secretaria de Estratégias e Redes. Ela bem que tentou segurar o emprego da amiga, mas como Lula tinha dado carta branca a Sidônio, a amiga da primeira-dama está sem emprego.

O CENTRÃO DE SEMPRE

O Ministério da Saúde voltou a virar moeda de troca. No atual governo, Lula tem duas alternativas, ambas um tanto quando arriscadas. A primeira delas é trazer o centrão para dentro do Palácio do Planalto, cuidando da Articulação Política. A outra, entregar o Ministério da Saúde - de porteira fechada - e ficar na torcida para que o “conglomerado” político arregimente votos para aprovar as medidas do governo. Tudo tem um custo. Na política é assim, também.

NÃO SE LEGITIMA DITADURAS

O alerta é do presidente da Câmara, Arthur Lira (PL-AL), a pretexto da posse de Nicolás Maduro, na Venezuela. “A posse de Nicolás Maduro afronta a vontade do povo venezuelano e deve ser repudiada, com medidas políticas e econômicas, para que ditaduras não se sintam legitimadas”, afirmou Lira.

FRONTEIRA FECHADA

O governo de Roraima encaminhou ofício ao Ministério das Relações Exteriores pedindo empenho do governo brasileiro para que a fronteira com a Venezuela, no município de Pacaraima, seja reaberta. “Temos problemas de circulação de pessoas e o impedimento de caminhoneiros brasileiros que não estão conseguindo retornar ao país”.

PENSE NISSO!

O “Foro de São Paulo”, conglomerado de partidos de esquerda juntos com movimentos sociais, coordenou um grupo de trabalho para debater a democracia.

Estaria tudo dentro dos conformes, se a reunião fosse no Brasil, na Argentina ou no Chile. Mas foi em Caracas, Venezuela, na mesma data em que o ditador Nicolás Maduro tomava posse, após uma eleição mundialmente sabida como tendo sido fraudada.

Como essa gente chegou a Caracas, não importa, o que importa lembrar é que integrantes dessas legendas, incluindo o PT, gastaram dinheiro que saiu do bolso do contribuinte, do pagador de impostos. Dinheiro do fundo partidário.

Onde anda a Justiça Eleitoral tão “célere” e “criteriosa”, nas palavras da ministra Cármen Lúcia, que não enxerga uma flagrante violação do adequado uso do dinheiro público?

Pense nisso!