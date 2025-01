Novo ministro, velho discurso: a herança maldita que Lula recebeu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

‘FAROESTE CABOCLO’

Nos versos do poeta Renato Russo (1960-1996) a mais pedante canção do grupo Legião Urbana conta que João de Santo Cristo, quando criança, “só pensava em ser bandido” e que ele “Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro. Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar”.

‘FAROESTE DIGITAL’

Nas palavras do baiano Sidônio Palmeira, novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), embora defendendo a liberdade de expressão, ele acusa a Meta - dona do Facebook, Instagram e WhatsApp - de adotar medidas “ruins, porque afrontam os direitos fundamentais e a soberania digital e provocam um faroeste digital”.

‘MARQUETAGEM’ EXPLÍCITA

O novo ministro assume com um surrado discurso da herança maldita: “Temos um presidente que recebeu um país destruído e desmoralizado para governar. Em apenas dois anos, seu governo arrumou a casa, melhorou os indicadores econômicos, de justiça social e combate à pobreza”. A “Voz do Brasil” parece ser pouco para o chefe da Secom.

BANCOS NO CONTRA-ATAQUE

Uma vez que não trouxeram o resultado esperado as inserções do presidente Lula da Silva (PT) nas redes sociais, quando saiu em defesa do Pix, nesta terça-feira (14), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou nota alertando “os clientes que utilizam o Pix” de que “não precisam tomar nenhuma providência nem serão cobrados pelo uso da ferramenta”.

‘CHÁ DE SUMIÇO’

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), está com uma pulga atrás da orelha e o motivo da inquietação do dirigente é com a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Ela não esconde de ninguém que a atual vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), é seu nome preferido para disputar o governo do Distrito Federal. No partido a informação extraoficial é de que a senadora estaria em coluio com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) que quer Celina Leão no Palácio do Buriti, sede do governo de Brasília.

MAIS UMA TUNGADA

O Palácio do Planalto convenceu o deputado Luiz Gastão (PSD-CE) a assumir a paternidade do projeto recriando a contribuição sindical, que havia sido sepultada na reforma trabalhista do governo do presidente Michel Temer (MDB). Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, “a medida sendo apresentada por um parlamentar vai facilitar a aprovação, uma vez que o assunto é tema sensível aos congressistas”. Marinho desconhece os escaninhos do Congresso Nacional.

PENSE NISSO!

Quando a embaixadora no Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, for se encontrar com o presidente Donald Trump e mostrar suas credenciais, ela vai usar da diplomacia para convidá-lo a participar da conferência do clima, em novembro, na cidade de Belém (PA).

O diálogo será protocolar, mas a diplomacia brasileira vai fazer chegar à Casa Branca, sede do governo norte-americano, os detalhes da COP30 e os acordos que poderão ser celebrados.

Nesse ponto é que entra o outro lado do balcão. Trump foi eleito combatendo o radicalismo ambiental e pregando “uma importante flexibilidade em nome do desenvolvimento”.

Qualquer que seja o significado desse plano de governo, no Brasil é dado como certo um retrocesso nas relações bilaterais quando o quesito é ajuda norte-americana para projetos na Amazônia.

A doutora Viotti vai fazer o papel dela. Em Brasília, as autoridades ambientais não mostraram as credenciais do enfrentamento às queimadas e a grilarem de terra na Amazônia.

Pense nisso!