Políticos reagem a vídeo "jocoso" do Banco Central sobre Pix

BC TIK TOKER

Autor da proposta legislativa que deu ao Banco Central a condição de instituição autônoma, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) estranhou a “dobradinha” com o Poder Executivo, com objetivo de resgatar a credibilidade de operações financeiras por meio do Pix, “justamente usando argumentos dos mais jocosos”.

AUTONOMIA PARA QUÊ, MESMO?

No vídeo publicado nas redes sociais, o BC afirma que não se sente bem em função da “lorota de que o Pix vai ser cobrado”. E reforça que “nada muda nas regras, bebê!“. Na Câmara, o deputado Pastor Eurico (PL-PE) considerou o vídeo “um absurdo”. O parlamentar pernambucano afirmou à coluna que “não esperava uma chacota dessa, vindo de uma instituição tão séria como o Banco Central”.

RISCO DE FUGA

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou liberar o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), argumentando que a defesa não apresentou “nenhum documento” que comprovasse a “existência de um convite pelo presidente eleito dos Estados Unidos”. Moraes diz na decisão que Bolsonaro "vem defendendo a fuga do país e o asilo no exterior para os diversos condenados com trânsito em julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em casos conexos à presente investigação e relacionados à 'tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito’”.



USO DE ‘LAWFARE’

O “ativismo judicial” de Moraes foi criticado pelo ex-presidente. Em nota, Bolsonaro disse que o lawfare tem sido usado “para neutralizá-lo como adversário político nos tribunais, para não enfrentá-lo nas urnas”. Ainda segundo Bolsonaro não tem nada a ver “com receio de fuga”, mas “medo da popularidade” do ex-presidente.

POMBO-CORREIO

Ou seria uma pomba? A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro representará a “direita feminina brasileira”, na posse de Donald Trump, na segunda-feira (20). Michelle pretende entregar uma carta do marido ao presidente norte-americano, justificando a ausência no evento. “Tenho conversado com alguns próximos de Trump e ela vai ter um tratamento bastante especial”, afirmou o marido de Michelle.

UM BONDE CHAMADO PAIXÃO!

Um grupo de 16 parlamentares, dois deles senadores, embarca nesta sexta-feira (17) com destino a Washington para participar da posse de Trump. “Por uma questão de civismo. É uma paixão por aquilo que ele [Trump] representa”, disse o senador Eduardo Girão (Novo-CE). A tournée será patrocinada pelos próprios parlamentares.

SOCIALIZANDO O PROBLEMA

No momento em que a Alepe debate como deve ser o sistema de concessão dos serviços da Compesa, entre municipalistas, a queixa é sobre a necessária judicialização do pós atendimento da Companhia Pernambucana de Saneamento. Prefeitos têm dito que sempre que a empresa vai consertar uma tubulação, deixa uma cratera em formação, no centro da cidade. “E não adianta chamar para tapar o buraco, não. A gente tapa e nem sempre é ressarcido”, diz um gestor municipal.

PENSE NISSO!

Onde estava o presidente Lula da Silva (PT) nos últimos anos, antes de assumir pela terceira vez o Palácio do Planalto?

- Na prisão, diria um engajado petista. É verdade, Lula passou 580 dias na Polícia Federal, em Curitiba (PR), mas essa justificativa não cola. O petista tinha mordomia como visitas, rádio, TV e banho de Sol. Sempre muito bem informado. Saiu de lá em 2019.

Lula 3.0, desde 1º de janeiro de 2023, está “desorientado”. Sabe quando uma monja chega, inadvertidamente, em uma praia de nudismo? Para todo canto que se vira tem contrariedade? Deslocada?

Pois com Lula tem sido assim. O presidente perdeu o time. E agora, que acabou de tomar uma pisa de urtiga nesse episódio do Pix, fica claro que ele não vai poder jogar a culpa somente no lombo de Paulo Pimenta [ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social].

Pode ser que agora, que está se rendendo às mídias sociais, impulsionado pelo amigo João Campos (PSB), Lula faça como o prefeito do Recife: transfira o gabinete para o meio da rua. Afinal, como dizia o poeta Fernando Brant (1946-2015): “tem de ir aonde o povo está”. Os dois beberam água com gás no Planalto nesta quinta-feira (16).

Mas ainda assim, faltou alguém chegar aos ouvidos do presidente e dizer: - presidente!

Pense nisso!