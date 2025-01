Governo vai adotar medidas para baixar preço dos alimentos, diz ministro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No PL segue a encrenca. O senador Marcos Pontes (SP) quer disputar a presidência do Senado, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro considera um erro

JESUS PARA PRESIDENTE

Com o presidente Lula da Silva (PT) titubeando sobre sua candidatura em 2026, e não apontando no seu horizonte ninguém que possa substituí-lo, o petista inovou ao se comparar a Jesus Cristo: “O que nós fizemos para os estados que não pagam as dívidas, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à Presidência da República desse país”, disse.

ESPAÇO SIDERAL

Mesmo reconhecendo ser “um erro”, que o senador Astronauta Marcos Ponte (PL-SP) mantenha a candidatura à presidência do Senado, o PL descartou punir o político. O partido está fechado com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), na eleição deste sábado (1º).

SEM CHANCE

No início da semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez comentários pelas redes sociais, dizendo que a candidatura - mesmo sem ter mencionado o nome do Astronauta — justificando ser uma “arrogância que fecha as portas”. Dois anos atrás, com o apoio de Bolsonaro, o PL lançou a candidatura de Rogério Marinho (RN) contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Foi derrotada e o partido não ficou com nenhum cargo na Mesa Diretora.

DIPLOMACIA ASSOMBRADA

O governo brasileiro será submetido a dois importantes testes diplomáticos e, vindo a ser aprovado, poderá se ver livre da “zica” que persegue o Itamaraty, em função de um ministério paralelo, comandado pela assessoria internacional no Planalto.

PROVA DE FOGO

O encontro do Brics, ainda sem data marcada, e a COP30, em novembro, serão essas provas de fogo. Sem contar que, vira e mexe, o presidente Javier Milei ameaça retirar a Argentina do acordo do Mercosul [Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai].

Secretário Cristiano Ramalho vai ao litoral sul acompanhar trabalho de jovens pescadores - Divulgação Ministério da Pesca

JOVENS PESCADORES

O secretário Nacional da Pesca Artesanal, Cristiano Ramalho, chega na sexta-feira (24) a Abreu do Una - distrito de São José da Coroa Grande, litoral Sul de Pernambuco para acompanhar ações do projeto Jovens da Pesca. Por esses dias, os pescadores estão participando de oficinas fotográficas e de avaliação crítica, para auxiliar o Ministério da Pesca na elaboração de políticas públicas focadas na cadeia produtiva da pesca artesanal.

CURTÍSSIMA

Teresa Leitão (PT-PE) é nome certo para comandar a Comissão de Educação do Senado. O partido andou em baixa nos últimos 15 anos na comissão.

PENSE NISSO!

A ameaça do chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, de controlar preços de produtos da cesta básica é semelhante ao boi no pasto do governo de José Sarney (MDB).

Não dar certo, ministro, vai por mim! Nunca deu, nem nos manuais do “socialismo caboclo” que o seu governo tanto flerta nem em lugar do mundo.

Em janeiro de 1986, o governo Sarney lançou o Plano Cruzado. Para evitar desabastecimento, em função da escassez da carne bovina, o governo anunciou a importação de carne e mobilização da Polícia Federal para confiscar o boi no pasto. Deu errado.

39 anos depois, o ministro Rui Costa anuncia que o governo Lula vai atrás de “intervenções” para baratear o preço dos alimentos. Na EBC [Empresa Brasil de Comunicação], o chefe da Casa Civil prometeu empenho “para buscar conjunto de intervenções que sinalizem para o barateamento dos alimentos”. Depois tentou consertar o que disse, mas aí já era tarde. O estrago estava feito.

Pense nisso!