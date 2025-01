Brasil não faz dever de casa e queimadas avançam

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

POLITIZANDO O OSCAR

Melhor não! O Brasil tem assistido aos fracassos da Seleção Brasileira, com uma resiliência singular. Há quem diga que tem um quê de ziquizira por causa de uma suposta apropriação indébita da camisa verde e amarela. Ninguém fala da safra de craques pipoqueiros.

‘AND THE OSCAR GOES TO…’

Indicado como melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz - Fernanda Torres - “Ainda Estou Aqui” virou um divisor de águas: tem quem viu e gostou - mesmo com um pé atrás. E há aqueles que não gostaram mesmo sem tê-lo visto.

“Pobre país carregador

Dessa miséria dividida

Entre Ipanema

E a empregada do patrão” (Dedé Caiano)

TROCANDO AS BOLAS

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, participou de encontro de comunicadores e lideranças do PT. A ideia era “alinhar a estratégia digital do partido com a agenda do Planalto”. Só falta, agora, trocar a estrela das Armas da República e colocar a estrela do PT.

REINCIDÊNCIA

O que não seria a primeira vez. Em abril de 2004, a nova moradora do Palácio da Alvorada, Marisa Letícia (1950-2017), cortou o grama, e plantou flores vermelhas, no formado da estrela do partido que ela ajudou a fundar. Teve que retirar rapidinho depois da reprimenda do Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

A VOLTA DA ‘FARAONA’

Agora que está com tempo de sobra, sem as redes sociais do governo para dar pitaco, a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, já pode cobrar couvert artístico: ela foi flagrada contando uma de suas histórias, dizendo ela que teria conhecido “a esfinge da única ‘faraona’ que tem,” para em seguida entoar um trecho da música “Faraó” (Luciano Gomes). Segundo o dicionário Houaiss, faraó é substantivo comum de dois gêneros.

JESUS NÃO ERA AGIOTA

A briga do presidente Lula da Silva (PT) com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), mostra bem claro como o país anda carente de gestores. Um dia, Lula diz que “O que nós fizemos para os estados que não pagam as dívidas, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à Presidência”. No dia seguinte, Zema rebate o presidente e diz que “Jesus Cristo perdoaria a dívida (dos estados) e não cobraria juros abusivos”.

BARRIGA DE ALUGUEL

Comentário ouvido na fila da Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (23).

- Será que eles [o Consulado] vão pedir teste de gravidez?, perguntou uma jovem na fila do visto.

- Mulher, nem pensar, lá em casa nós estamos na tabelinha. Se der errado…, disse uma colega ao lado.

- Adeus visto! Retrucou a estudante que esperar passar “uma pequena” temporada “fazendo uns bicos” na Disney.

LULA ‘POV’

Em sua primeira aparição já teleguiado pela equipe que alavancou o prestígio do prefeito João Campos (PSB), Lula usou uma linguagem típica de redes sociais. O presidente aparece abrindo uma porta e a legenda em amarelo acima: “POV: o presidente que mais abre portas e oportunidades no Brasil”. Depois o país reclama dos critérios do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos).

PENSE NISSO!

Sabe quando o professor chega na segunda-feira e pede para que todos os estudantes coloquem seus cadernos com o dever de casa em cima da mesa?

Tem sempre um “espertalhão”, desses que puxam o Pisa para baixo. [Hoje eu estou com a gota, para falar do Pisa]. Em vez de fazer o dever no fim de semana, passa parte do tempo arquitetando uma desculpa?

Pois assim é o governo federal. Na segunda-feira (20) quando o presidente Lula anunciou o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, a principal recomendação foi “fazer um encontro para mostrar o mundo a nossa preocupação com a preservação do meio ambiente e os fatores climáticos”.

Só que a vitrine Brasil está embaçada: números divulgados pela plataforma “Monitor do Fogo”, do MapBiomas, apontam que somente no ano passado, o segundo do atual mandato de Lula, houve um crescimento de 79% de área queimada, em relação ao anterior.

Cobrar dos outros países é bom, quero ver é o governo fazer o dever de casa.

Pense nisso!