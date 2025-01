Javier Milei nega saída do Mercosul, mas bloco está ameaçado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ARGENTINA DESIDRATA MERCOSUL

Novembro de 1988, o presidente José Sarney recebia o colega argentino Raúl Alfonsín (1927-2009), Itamaraty lotado de assessores dos dois presidentes quando o brasileiro resolve mostrar que tinha uma veia poliglota e saúda o início dos acordos do Mercosul como “una januela (sic) que se abre para la libertad”. Os portenhos não entenderam nada, o tratado reunindo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina já nascia como mote de chacota.

MILEI E O ‘MERCONORTE’

Com a ascensão de Donald Trump, o presidente argentino, Javier Milei, vira o mapa do continente americano de ponta cabeça, fecha acordos com os Estados Unidos e anuncia redução das taxas de exportação de seus produtos agrícolas. Em breve o Mercosul pode fechar a última “januela” de oportunidades!

TRUMP ESVAZIA BRICS

No Brasil, que vai sediar o próximo encontro, o BRICS é uma “sopa de letras” e um banquete de desencontros. Há a ala ideológica, capitaneada pelo Brasil, há o grupo anti-imperialistas norteamericano e há um novo presidente nos Estados Unidos que ameaça subir tarifas caso o conglomerado resolva usar outra moeda nas transações cambiais que não seja o dólar. A política externa já pode pedir música.

BOLSA MIGRAÇÃO

Um governo que não tem um tostão para fazer cantar um cego na esquina, agora antecipa que pode dar apoio aos brasileiros deportados dos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou que “o nosso governo dará todo o apoio aos deportados”. Poderia começar indo ao Aeroporto de Confins em Belo Horizonte (MG) receber o primeiro avião lotado de mineiros, enxotados pelos Estados Unidos.

GOVERNADOR VALADARES, CAPITAL

Com o desembarque de mais de 100 mineiros, a maioria de Governador Valadares, no Sudeste do estado, já há quem diga que se o governo norte-americano levar a cabo sua ameaça de deportação em massa, em breve, a capital do estado terá de ser transferida.

O BRIOCHE DE RUI COSTA

É uma lenda, possivelmente a frase não foi dita por Maria Antonieta (1755-1793), mas “que comam brioches” - ao saber que os camponeses não tinham pão - fica melhor na voz da rainha que perdeu o poder com a Revolução Francesa do que se tivesse sido dita pelo filósofo Jean-Jacques Rousseu (1712-1778).

POMELO DE MARIA ANTONIETA

Em Brasília, sem a pompa do Palácio de Versalhes, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, lamentou que o preço da laranja está elevado e soltou mais uma de suas pérolas: “O que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta”. O ministro não completou a frase, mas para ficar no mesmo nível dos diálogos franceses, que tal pomelo, também conhecido por toranja ou grapefruit.

SURFANDO NA ONDA

Torcer por um filme que está na disputa pelo Oscar é fácil quero é ver o presidente Lula da Silva (PT) se recordar que no passado recente ele esnobou Vera Paiva, filha do deputado Rubens Paiva (1929-1971), personagem central de “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles. Como bem lembrou a jornalista Thais Bilenky, famílias de desaparecidos na ditadura militar estiveram no Palácio do Planalto, entre eles Vera Paiva, mas o presidente não os recebeu porque “não estavam previamente agendados”.

DESEQUILÍBRIO HORMONAL

O recém empossado prefeito de Cuiabá (MT), Abílio Brunini (PL) pode até ter em suas bandeiras a geração de emprego e renda, mas uma de suas primeiras medidas foi fechar prostíbulos, já que ele não gosta que chame de puteiro. “A gente vai regulamentar onde essas atividades podem ser aplicadas. Dentro do perímetro urbano, em locais residenciais, e em outros locais como esses, por exemplo, de atividade comercial, não é adequado. Não é recomendado”, afirmou Brunini.

PENSE NISSO!

Por puro interesse, passei a torcer para que Fernanda Torres receba a estatueta de melhor atriz no Oscar deste ano para que ela faça um discurso engajado, não perca tempo agradecendo a essa ou aquela pessoa.

O troféu estará em boas mãos se a filha de Fernanda Montenegro disser que está ali para denunciar as prisões ilegais, os milhares de presos encarcerados sem julgamento e o pouco caso que fazem o governo federal e os governadores estaduais, inclusive aqueles que vão derrubar uma lágrima de emoção.

Se é para politizar, tem que dizer a que veio e não perder tempo com firulas de falsa humildade dizendo que não esperava e tal.

Pense nisso!