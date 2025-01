Ministro da Justiça diz que Brasil não quer briga com os Estados Unidos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Planalto, há assessores do presidente Lula (PT) que defendem partir para cima do presidente Trump, mas há quem recomende ponderação.

CPI DO PÉ-DE-MEIA

O deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) está convencido de que até 3 de fevereiro, quando a Câmara retoma as atividades, ele terá coletado 171 assinaturas [de um total de 513 deputados] para criar a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) destinada a investigar se as regras do Orçamento da União estão sendo seguidas à risca pelo governo federal.

TCU DEU SINAL

Há uma semana, o Tribunal de Contas da União bloqueou parte da verba do programa, depois que o governo repassou recursos do Fgeduc (Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo) para custear as despesas do Pé-de-Meia.

DOIS PESOS

Com receio de chamar Trump para a briga, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou como “constrangimentos inaceitáveis” as imagens de brasileiros deportados dos Estados Unidos acorrentados e algemados, mas admitiu que o Brasil “Não quer provocar o governo americano, até porque a deportação está prevista num tratado que vige há anos entre Brasil e EUA. Mas, obviamente, essa deportação tem que ser feita em respeito aos direitos fundamentais das pessoas”, disse o ministro brasileiro.

DUAS MEDIDAS

Parece salutar que o Brasil e o governo descubram como se dá o transporte de deportados dos Estados Unidos, mas o mesmo Palácio do Planalto há de reconhecer que no tratado firmado entre os dois países, durante a [curta] gestão do presidente Michel Temer (MDB), o uso de algemas e “quando necessário” a corrente faz parte de um protocolo de segurança.

O ÚLTIMO QUE SAIR…

…apague a luz. Como no filme “O Último dos Moicanos”, de Michael Mann, “Chingachgook,” finalmente, sente necessidade de descansar de tantas batalhas e de orar pelos guerreiros mortos. No Senado, Plínio Valério (PSDB-AM) se deu conta que não há mais ninguém - além dele - e que é hora de apagar a luz. É o fim do PSDB (1988-2025). O autor da lei que concedeu autonomia ao Banco Central disse à coluna que é “inimaginável” permanecer na legenda resultante da fusão com o PSD.

O SONHO DE TRUMP

De um experiente diplomata que conhece como poucos os pantins do presidente Donal Trump (Republicano): “as imagens de brasileiros algemados e acorrentados podem funcionar como um freio para quem pensa em entrar ilegalmente nos Estados Unidos”. Não duvido.

PENSE NISSO!

O presidente Lula da Silva (PT) nunca gostou de jornalismo independente. Se for para ser bajulado o petista abre as portas. Caso contrário a imprensa será - como sempre foi - tratada como inimiga.

Mas ainda assim, presidente, olhando os resultados da pesquisa Genial/Quaest é possível perceber que o senhor não conseguiu cumprir ao menos uma promessa: “O povo vai voltar a comer picanha. É tudo o que o povo quer”. De lá para cá, a alta no preço da carne de primeira ultrapassou os 50%.

Bom seria se Lula desse uma parada para meditar nos versos de Paulinho da Viola”

“Faça como um velho marinheiro?Que durante o nevoeiro?Leva o barco devagar"

Pense nisso!