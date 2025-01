Presidente Lula tenta reaproximação com a CNBB. Ex-seminarista foi convocado para a missão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mas tem setores da Igreja Católica que já não incensam mais Lula como no passado. No STF chegou a reclamação de que vazaram depoimento de Mauro Cid

DOMINUS VOBISCUM

O presidente Lula da Silva (PT) recorreu a um velho e ex-auxiliar, com trânsito pelas sacristias da Igreja Católica. Caberá a Gilberto Carvalho fazer o meio de campo entre o presidente e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Lula já está arrumando as malas para ir à assembléia do episcopado, em meados de abril.

ET CUM SPIRITU TUO

Mas Lula já foi advertido por seu ministro da Reforma Agrária, Paulo Teixeira, de que os setores mais à esquerda da CNBB não balançam mais o turíbulo para incensar o seu governo. “A política de reforma agrária desse governo não tem nada de progressista e cada vez mais se compara com o negacionismo do passado”, confidenciou à coluna, um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

UMA VEZ QUE…

… estou falando da CNBB, recordo-me de um puxão de orelhas que o então presidente da CNBB dom Jayme Chemello deu no candidato do PT. Lula foi à Itaici, um convento em Indaiatuba (SP). Chegou duas horas atrasado, alegou que tinha tido problemas no trânsito, falou meia-hora e já estava partido, dizendo que estava com outros compromissos. “Não senhor. O senhor vai ficar aqui por mais outros 30 minutos. Nossos irmãos bispos têm muito o que saber do senhor. E na saída fale com a imprensa”. Lula baixou a crista, desmarcou compromissos, foi sabatinado por mais de uma hora e respondeu a cinco perguntas de jornalistas.

BOTANDO BANCA

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ficou sabendo que seu nome é cotado para assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e já fez chegar aos ouvidos do presidente Lula que pode até aceitar, mas não quer fazer parte da cota do partido junto ao governo. “Ser da cota pessoal do presidente seria importante”, disse Pacheco a um interlocutor.

ERRO DE DATILOGRAFIA

A defesa do tenente-coronel Mauro Cid reforça os argumentos de que durante a delação premiada, “em nenhum momento teria sido usada a expressão golpe de Estado”. A defesa do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro (PL) pediu “abertura de investigação para identificar” quem é responsável pelo vazamento de informações de delação do militar.

É FOGO!

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) disse que tornar obrigatório o uso de extintor de incêndio nos veículos “é para ser pensando como um equipamento de segurança” em vez de analisar “um pequeno custo”. O projeto está pronto para ir à votação no Senado, na primeira semana de fevereiro.

PENSE NISSO!

Pode contratar as carpideiras que vem choro pesado por aí.

Não é que o presidente Lula não foi avisado. O chefe do Planalto foi advertido que levar a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) para junto dele, no 3º andar do palácio, é encrenca na certa.

Primeiro: o que faz o secretário-geral da Presidência, cargo que será entregue a Gleisi?

Entre outras atividades, “Assegurar a gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais da Presidência da República”, em outras palavras: escrever o discurso que o presidente nunca lê, cuidar do pessoal de assessoria do presidente e da manutenção dos prédios.

Mas também tem uma área cinzenta que se mistura com as atividades do ministro das Relações Institucionais. Já imaginou Gleisi Hoffmann fazendo a ponte do Executivo com o Congresso Nacional?

O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, que não toma o mesmo café que Gleisi Hoffmann, agora é que vai se sentir perdendo a disputa por espaço no governo.

Pense nisso!