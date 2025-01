Apesar das evidências, presidente Lula diz que não há rombo fiscal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

LEI DE TALIÃO

O presidente Lula da Silva (PT) ameaçou com o princípio da reciprocidade, caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decida elevar a taxação de produtos que o Brasil exporta para o comércio norte-americano. “Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil em taxar os produtos que são importadosdosEUA", ameaçou Lula.

RESPIRANDO POR APARELHOS

Tucanos históricos como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-ministro da Saúde José Serra fizeram chegar às mãos do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, manifesto contrário à fusão com o PSD. Para eles, o “remédio” contra a extinção do partido é o lançamento de “candidaturas fortes” em 2026.

É NAMORO OU AMIZADE?

Vindo a se confirmar a premissa do alto tucanato, dando conta que o PSDB sobreviverá, dirigentes do Republicanos e do PSD já estão trocando mensagens, tendo em vista a fusão ou a federação das duas legendas.

DESCONEXÃO COM EVANGÉLICOS

O deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) saiu na frente, contra “o olhão” de Lula para os evangélicos, e já foi logo dizendo que em 2026 “o segmento religioso” não estará com a candidatura do petista. “Essa desconexão do presidente Lula e da esquerda com o setor evangélico é causada pelas pautas progressistas”, afirmou o conservador Marcos Pereira, pastor da Igreja Assembleia de Deus.

VETO EM MASSA

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), deve levar para a reunião dos governadores uma proposta proibindo a operação de serviços de mototáxi por aplicativo, nas grandes cidades. A reunião está prevista para ocorrer em meados de fevereiro. Ibaneis Rocha quer a união dos governadores para fazerem pressão no Congresso Nacional para que deputados e senadores discutam o assunto com os gestores estaduais.

A madrugada em que o "rei do baixo clero" impôs a maior derrota ao governo Lula - Ricardo Stuckert

PENSE NISSO!

O ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP) entrou “no sacrifício, em nome do partido”, na madrugada de 16 de fevereiro de 2005, na disputa com o pernambucano Severino Cavalcanti (1930-2020). Perdeu feio: foram 300 votos para o deputado do PP e 195 para o petista. “Sem dúvida foi a maior derrota política do governo Lula”, avaliou o cientista político Paulo Kramer.

O “rei do baixo clero”, como Severino Cavalcanti era gentilmente conhecido, impôs a derrota ao impávido conterrâneo Lula da Silva e à empáfia petista.

Logo após, foram reveladas as denúncias de compra de parlamentares, no esquema conhecido como “mensalão do PT”, e o resto a história conta sem tergiversar.

A roubalheira comeu solta. Lula não sabia de nada, mas seu “capitão”, José Dirceu (PT-SP), seu interlocutor, Roberto Jefferson (PTB-RJ) e o presidente do PP, Pedro Corrêa (PE), foram cassados. Uma dezena deles foi investigada, seis renunciaram para não enfrentar o processo de perda de mandato.

20 anos depois, mesmo sendo a segunda legenda da Câmara, o PT não tem um nome de peso nem quem, como Greenhalgh, aceite ir para o sacrifício. Deve se contentar com a 1ª secretaria que será ocupada por Carlos Veras (PT-PE), na falta de traquejo político para encarar uma disputa sem ser lembrado como o partido da corrupção.

O PT pegou o gosto pelo poder e esqueceu-se de ser a legenda de lembranças de aguerridas disputadas.

Pense nisso!