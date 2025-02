Lula estuda atropelar estudos do Ibama e liberar pesquisas de petróleo na Amazônia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Presidente Lula prometeu ao senador Davi Alcolumbre que estudos da Petrobras devem avançar, mas técnicos do Ibama não concluíram as análises técnicas

ANTES DA COP30

O presidente Lula da Silva (PT) tem evitado falar em enquadramento do pessoal do Ibama, mas ele tem dito a pessoas muito próximas que já está perdendo a paciência [só para não usar uma expressão chula].

EXPLORAÇÃO JÁ!

A discórdia do Planalto com “os meninos do Ibama” chama-se “pesquisa de exploração de petróleo na Margem Equatorial”, no Amapá. A Petrobras disse ao presidente que já entregou toda a documentação. Lula, que prometeu ao novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), “liberar o quanto antes”, tem uma justificativa: o tema precisa estar pacificado até novembro, quando o Brasil vai ser sede da conferência do clima, em Belém (PA).

POSITIVISMO NA VEIA

Na disputa para checar quem é mais abilolado, até aqui deu empate. Os governistas inundaram o Congresso com um boné azul, com letras em branco: “O Brasil é dos brasileiros”. Mais positivista só no lema “Ordem e Progresso” da nossa bandeira.

‘BOBOQUISMO’ À QUINTA PONTÊNCIA

Quando o “marquetismo” petista estava à margem do naufrágio, vem a oposição com um lema para além do rastaquerismo: “Comida barata novamente”, com uma mensagem de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

TOM ZÉ PARA DESOPILAR

No fim da tarde, relendo esta coluna, antes da publicação, recorri ao poeta baiano Antônio José Santana Martins, chamado de Tom Zé:

“Oh senhor cidadão,

Eu quero saber, eu quero saber

Com quantos quilos de medo,

Com quantos quilos de medo

Se faz uma tradição?”

‘REFIS’ DO CAMPO

De calculadora ao alcance da mão, técnicos do governo aprontam um pacote de medidas [na linha de notícias do bem], para anunciar descontos que podem chegar a 85% para pequenos agricultores endividados, junto aos bancos públicos. Oficialmente, o pacote de bondade deve chamar-se: Desenrola Rural.

MOEDA DE TROCA

Enquanto o líder do PSB, deputado Pedro Campos (PE), diz que o partido “pode contribuir mais com o governo”, no Palácio do Planalto o nome do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é dado como certo para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), hoje ocupado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB-SP).

ESQUENTANDO A CADEIRA

Pacheco, que vai só esquentar a cadeira de ministro, seja no Mdic ou no da Ciência e Tecnologia, sonha, mesmo, é com a Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves - sede do governo de Minas Gerais.

EDUCAÇÃO E CORDIALIDADE

Em 1º de março, Lula e o presidente da Argentina, Javier Milei (La Libertad Avanza), estarão lado a lado em Montevidéu, na posse do presidente Yamandú Orsi (Movimento de Participação Popular). O Itamaraty tem orientado o presidente brasileiro a se preparar para qualquer abordagem do colega argentino.

O MERCOSUL EM JOGO

Milei quer dar as costas para o tratado, já o Brasil estuda o reforço do bloco para ampliar poderes com projetos do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), comandado pela ex-presidente Dilma Rouseff.

Ministério da Cultura divulga nota contra tratamento dispensado a Milton Nascimento - Reprodução do Instagram

PENSE NISSO!

Falta de respeito! Foi o que aconteceu com o grande Milton Nascimento; total falta de respeito.

E não foi apenas porque colocaram o cantor mineiro no poleiro, durante a premiação do Grammy Award, não. O mineiro concorria na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz, juntamente com a cantora norte-americana Esperanza Spaldin. Perderam para Samara Joy, também dos Estados Unidos.

Houve apenas uma nota de repúdio do Ministério da Cultura: “desconsiderando não só toda a sua trajetória e prestígio em todo o mundo, como a sua idade avançada e impossibilidade de subir ou descer escadas”.

Mas tem, também, o conteúdo. O disco de Milton e Esperanza é “anos-luz” superior ao trabalho de Joy.

Senti mais do que sentirei se Fernanda Torres ou o filme Ainda Estou Aqui não vencer o Oscar. Milton Nascimento é mais que tudo o que o filme de Walter Salles representa para a cultura brasileira.



Pense nisso!