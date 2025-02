Lula afirma que Gaza é um problema dos palestinos e chama de "bravatas" ameaças de Trump de assumir o território

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

LULA MORDEU A ISCA

Assessores internacionais do presidente Lula da Silva (PT) gostaram da abordagem que deu em entrevista, nesta quarta-feira (5), criticando o presidente do Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), que anunciou a intenção de assumir o comando da Faixa de Gaza. “Ele [Trump] é do tipo que vive de bravatas”, afinal, “quem tem de cuidar de Gaza são os palestino”, completou o petista.

MEU PETRÓLEO, MINHA GRIFE

Se tem alguém que vai ter de sujar as mãos de petróleo, claro, esse alguém será o presidente da República. Questionado sobre a exploração da Margem Equatorial, na Amazônia, Lula voltou a defender as pesquisas, afirmando que “queremos o petróleo, porque ele ainda vai existir por muito tempo.”

MARINA ESTÁ LIMPA

Lula salientou que sua ministra do Meio Ambiente, Marinha Silva, queridinha de dez entre dez ambientalistas, não é responsável pela demora na certificação das pesquisas. “Eu queria, a bem da verdade, dizer que a Marina [Silva] não é a responsável, a responsável é que precisamos fazer as coisas com muita clareza”, defendeu.

RAQUEL E AS ENCHENTES

Em entrevista ao correspondente da Rádio Jornal, em Brasília, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), se colocou à disposição dos prefeitos do Recife e da Região Metropolitana e fez um apelo: “Nesse momento, é pedir para que as pessoas fiquem em casa”, destacou.

COM UM PÉ FORA

Qualquer que seja o destino do PSDB, que arquiteta fusão com o PSD ou com o Podemos, a governador Raquel Lyra deve, mesmo, deixar o ninho tucano. “Sou grata ao PSDB, mas já é pública a discussão que o partido vai fazer uma fusão, uma incorporação. Estive com o presidente, Marconi Perillo, estamos discutindo os próximos passos”, destacou.

BOLSA RETORNO

O Psol não nega suas origens. Por iniciativa da deputada Talíria Petrone (RJ), o partido “vai se empenhar” pela aprovação de um projeto de lei que cria um auxílio de emergência para brasileiros repatriados dos Estados Unidos. O benefício será de um salário mínimo por família no período de um ano.

"Frente Parlamentar Evangélica não é pra ser de oposição ou situação ao governo", diz Otoni de Paula - Romoaldo de Souza

UNGIDO DO PLANALTO

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) passou toda a tarde desta quarta-feira, de gabinete em gabinete, no Palácio do Planalto, “acertando detalhes” da disputa que trava na Câmara para tornar-se presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Em entrevista à coluna, o deputado afirmou que “mais que ungido, saio daqui [do palácio] com a certeza de que temos trabalhado para que a ação da bancada seja pelo interesse do país”, ressaltou. O governo Lula trabalha pela vitória de Otoni.

O OUTRO LADO

Gilberto Nascimento (PSD-SP) é o candidato de oposição. A eleição está marcada para 26 de fevereiro, logo após a realização de um culto evangélico.

PENSE NISSO!

Ainda sobre a novela dos deportados dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (7), o Brasil vai receber o 2º voo este ano com brasileiros que tiveram de deixar os Estados Unidos por estarem ilegais.

A novidade é que o avião fretado pelo governo Trump não vai mais aterrissar em Belo Horizonte (MG), como sempre foi.

Para evitar qualquer tipo de constrangimento com os brasileiros deportados, o avião vai parar em Fortaleza (CE), onde os brasileiros serão recebidos pela Polícia Federal para identificação e triagem e pelo Ministério de Direitos Humanos, que ainda não tem pronto um plano de acolhida.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez pressão junto à embaixada norte-americana, em Brasília, para que os brasileiros viagem sem algemas.

A resposta foi de que o procedimento é um fator de segurança, e por isso o voo se encerra no Ceará.

Tem certas batalhas, como a do Moinho Ardente (129 dC), cujo perdedor já está previamente anunciado.

Nesse episódio e nos próximos voos, o país “deportador” é que dará as cartas do nível de [des] conforto dos “passageiros”.

Pense nisso!