Romoaldo de Souza: Lula diz que brasileiro deve pechinchar mais ou trocar produtos da cesta básica

LULA NO CEASA



12km separam o Palácio do Planalto, onde o presidente Lula da Silva (PT) dá expediente, e o Ceasa de Brasília, a feira mais bem estruturada quando o assunto são os produtos da cesta básica. O presidente poderia visitar o local, quase sempre lotado nos fins de semana, aproveitava para fazer campanha e dar uma espiada nos preços dos produtos. “Esse é um trabalho que estamos fazendo e espero que possamos encontrar resultados o mais rápido possível. Temos preços sazonais, preços resultado das queimadas, da chuva, ou seja, tudo é motivo para que você tenha um desandar da carruagem da questão de preço de alimentos”, disse.

CAFÉ DE AÇAÍ



Ao dizer que “o povo não pode ser extorquido” e que é preciso que os brasileiros passem por um “processo educacional”, para que desviem das gôndolas de preços mais altos, o presidente pode não ter se dado conta, mas mostrou profundo desconhecimento do cotidiano de um trabalhador, que já faz esse malabarismo não é de hoje. Deve ser por isso, que sua ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sempre que encontra alguém “mais próximo”, recomenda tomar café de açaí. Convenhamos…

O economista Marcio Porchmann

DE OLHO NAS CPIS



O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos), já disse a que veio e não vai dar andamento nos 19 pedidos de impeachment contra o presidente Lula - uma herança da gestão de Arthur Lira (PP-AL). Mas quanto aos requerimentos de criação de CPIs, esse poder de veto Motta não tem. E duas delas, vindo a ser criadas, serão para tirar o sono do governo. A que pretende investigar o programa Pé-de-Meia e a outra, as denúncias de que a gestão do economista Marcio Porchmann, à frente do IBGE, seria pontuada de números “inauditáveis”, supostamente para maquiar a alta na inflação nem sempre “captada” pelo instituto.

O PSOL E A CAÇA AO BRUXO



Quem não rezar na cartilha governista no partido ou pede para sair ou é “saído”. Por oito votos a cinco, a bancada demitiu o professor doutor em Economia Davi Deccache. A ala governista no Psol não gostou dos comentários públicos do doutor Deccache e defenestrou o economista. Imagine você, essa gente assumindo o poder.

DUTY FREE DO STF



O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso - que diga-se de passagem é, também, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mandou criar uma linha de sofisticadas gravatas e de lenços com o símbolo do tribunal para serem doados como recordação do Judiciário brasileiro.

ENQUANTO ISSO…



…dados do Departamento Penitenciário Nacional apontam que 30% dos encarcerados estão “privados de liberdade” na condição de “presos provisórios”. Boa parte deles aguardando uma audiência de custódia.

ÚLTIMA



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi hostilizado na noite desta quinta-feira (6) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Antes do início da partida do jogo do Fluminense x Vasco da Gama, parte da torcida começou a gritar: “vai ser preso, vai ser preso”. Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se retiraram do estádio.

PENSE NISSO!



O nome é fictício para preservar a informação, mas os fatos são reais.

Dona Lourdes estava terça-feira (4) em casa, no Altiplano Leste, distante 25km do centro de Brasília. Por volta das 10h00, sua filha de oito anos foi picada por uma cascavel. Dona Lourdes caiu no desespero, sem carro, sem conseguir chamar um Uber, correu com a filha até um posto da Polícia Civil.

Os agentes colocaram mãe e filha na viatura e seguiram direto para o Hran (Hospital Regional da Asa Norte), referência nesse tipo de serviço para ministrar soro antiofídico.

Sirene ligada, velocidade necessária. Os policiais param a viatura na porta da emergência e correm com a criança para dentro do hospital.

- Impossível atender à criança. Não temos pediatra, disse a atendente.

O policial volta para dentro da viatura e ruma para o HMIb, referência no atendimento pediátrico. Para o carro, a criança suando, a mãe desesperada.

- Não temos soro. A doutora pediatra está de plantão, mas o nosso soro acabou.

Lá vai o policial, novamente de sirene ligada, volta para o Hran, pega o soro, retorna ao HMIb.

Valentina foi salva.

Estamos falando de Brasília, a maior renda per capita do país, onde a saúde pública é subsidiada com verbas federais.

Este é o nosso Brasil!

Pense nisso!