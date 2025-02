Hugo Motta sobe o tom contra julgamentos no STF sobre o 8 de Janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Comissão Mista do Orçamento "põe o pé na porta" contra "intromissão" do Supremo Tribunal Federal na liberação de emendas parlamentares

A TURMA DO DEIXA DISSO…

…foi chamada durante reunião da Executiva Nacional do PL. Tudo começou depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo, saindo em defesa de “desmontar” a Lei da Ficha Limpa. Pela conversa do ex-presidente teria de ser apresentado um projeto “liberou geral”. Segundo Bolsonaro, a lei “serve para que se persiga políticos de direita”.

A BOIADA INTEIRA

Nos cálculos do Jurídico do partido, “desse jeito” a estimativa é de que “milhares de políticos” de diferentes legendas sairiam beneficiados. “Até quem fraudou o programa de cotas femininas, de raça e de etnia”.

EM CAUSA PRÓPRIA

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) tomou as dores de sete estados, entre eles sua base eleitoral, Paraíba (2), e Pernambuco (1), que vão reduzir a bancada por causa da diminuição de eleitores. “Tem muito questionamento sobre o Censo. Perder representatividade é perder orçamento”, disse à rádio Arapuan.

‘GOODNIGHT, CINDERELLA’

Os norte-americanos, residentes no Brasil, receberam um alerta de segurança para o período de Carnaval. A cartilha chama atenção para a violência e golpes, como o “Boa Noite, Cinderela”.

ESTICANDO A CORDA

Enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) não realizar audiência de conciliação sobre emendas parlamentares, a Comissão Mista de Orçamento vai continuar de braços cruzados. O ministro Flávio Dino, do STF, marcou o encontro para 27 de fevereiro. “Enquanto isso, não faz sentido sequer pensar em votar a peça orçamentária”, disse o relator, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), o puxador do boicote.

Ana Paula Albuquerque no Café &Conversa presta homenagem aos Tincoãs - Engels Miranda

MEMÓRIA DOS TINCOÃS

Nos anos de 1960, os Tincoãs surgiram como um conjunto de bolero, mas logo Dadinho, Heraldo Bozas, Badu e Mateus Aleluia deram uma guinada na carreira, com harmonias feitas para cantos de religiões afro e sambas de roda. 55 anos depois, a maranhense Ana Paula Albuquerque - com passagem pelos garimpos do Pará e residindo em Salvador lança o álbum “Tributo aos Tincoãs”. “Regado à base de cafeína na veia, o trabalho é um gesto de gratidão” ao grupo baiano de Cachoeira. A professora da Universidade Federal da Bahia é a entrevista deste sábado (8), no Café & Conversa, na Rádio Jornal, às 10h40. Você vai gostar!

PENSE NISSO!

Hugo Motta, o novo presidente da Câmara, botou as “asinhas” de fora e já disse a que veio. Descolou do seu padrinho, Arthur Lira (PP-AL).

Desceu a lenha no Censo de 2022, realizado pelo IBGE, “nas condições mais adversas e que acabou reduzindo a população de alguns estados.” A consequência pode ser a diminuição de bancadas de sete estados, entre eles Pernambuco que perderá um deputado.

Neutralizou a narrativa “vendida” pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que chama de golpe, o quebra-quebra de 8 de janeiro de 2023.

Agora, é hora de saber como vai agir diante de decisões que estão sobre sua mesa, como os 19 pedidos de impeachment contra o presidente Lula da Silva (PT).

Pense nisso!