Pernambuco e mais 10 estados poderão sofrer apagão elétrico, alerta ONS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ALERTA DE APAGÃO EM PERNAMBUCO

E em outros dez estados, que correm risco de “sobrecarga na rede elétrica”, conforme advertência do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O principal motivo seria “a produção de energia elétrica” por meio de painéis solares. Essa energia “retorna” à rede das grandes geradoras e pode provocar sobrecarga.

CPI DOS CORREIOS, O RETORNO…

…Em setembro de 2005, com o governo Lula nadando de braçada quanto à popularidade, aí o Congresso Nacional criou a CPMI dos Correios. Inicialmente, deputados e senadores iriam investigar denúncias de corrupção nos Correios. Culminou com a revelação bombástica de que o governo Lula comprava parlamentares para reforçar sua base aliada. Nascia ali, o “mensalão do PT”.

DUAS DÉCADAS DEPOIS

Eis que o Senado tem pronto um requerimento para investigar o prejuízo nos Correios. O Planalto estremece todo só em ouvir falar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ainda vai analisar as assinaturas e “se tudo estiver de acordo”, vai ler o requerimento em plenário. Na burocracia, a partir daí, é só começar a investigar.

A BRIGA PELA CCJ

Foi-se o tempo em que bastava um fio de bigode para que acordos fossem mantidos no Parlamento brasileiro. Hoje, a “holofotagem” — a busca por holofotes — é tamanha que força a romper acordos que décadas atrás foram bem sucedidos.

LÁ ATRÁS…

… ficou acertado entre os líderes que na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) seria feito um rodízio entre PT, União Brasil, MDB e PL. Essas quatro grandes legendas comandariam a mais importante comissão da Câmara. Pela ordem, este ano seria a vez do União Brasil ou do MDB. O PL, com 92 deputados - portanto a maior legenda da Câmara, não quer “entregar o osso”. Ameaça romper o acordo.

O ‘FEIRÃO’ ESVAZIADO

O governo vai reunir prefeitos de todo o país em uma espécie de “feirão” dos programas federais. As prefeituras de “comprarem” a iniciativa “em breve” terão recursos federais para implementar suas obras.

PODE SER QUE NÃO

Em conversa com a coluna, Pedro Freitas (PP), prefeito de Aliança (PE), chega à Brasília “cheio de esperança”. Segundo ele, a “expectativa é de anúncios concretos para os municípios, bem como da aproximação com as equipes técnicas dos diversos ministérios. Isso pode trazer mais interação e velocidade no andamento das demandas”, acredita o gestor de Aliança, na Mata Norte, candidato à Presidência da Amupe.

‘ONDE ESTÁ O DINHEIRO?’

Assim como na música de Gal Costa (1945-2022), “Onde está o dinheiro?

O gato comeu, o gato comeu

Que ninguém viu

O gato fugiu, o gato fugiuOnde está o dinheiro?

O gato comeu, o gato comeu. Que ninguém viu. O gato fugiu, o gato fugiu” de autoria de Francisco Mattoso, Paulo Barbosa e Jose Maria de Abreu, o Planalto poderá até fazer propostas, mas viabilizar os sonhos dos prefeitos é que são elas. Até meados de março a Comissão Mista do Orçamento não terá aprovado a peça orçamentária. Sem dinheiro, sem obras.

PENSE NISSO!

Como no ditado popular: …e depois não diga que não avisei. Só o presidente Lula da Silva (PT) dizia à boca miúda que “ele (Donald Trump) não vai fazer isso”. Fez.

Nesta segunda-feira, a Casa Branca anunciou decreto do governo norte-americano taxando em 25% o aço e o alumínio importados pelos Estados Unidos.

“Nossa nação precisa que o aço e o alumínio permaneçam na América, não em terras estrangeiras”, disse o republicano.

No Brasil, apesar das ameaças do presidente norte-americano não serem de hoje, até o fechamento desta coluna, nem o Itamaraty nem o Planalto emitiu nenhum comunicado.

Talvez apostando que no passado, no primeiro mandato, Trump também taxou aço e alumínio brasileiros. Depois recuou.

De todo modo, não faz bem para a economia brasileira que o presidente do Brasil fique instigando o governo norte-americano. Em [muito] breve Lula passará. O Brasil seguirá!

Pense nisso!