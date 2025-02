Lula volta a insistir que Ibama "não pode proibir" pesquisa de petróleo na foz do Amazonas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

‘AJUDE-ME QUE LHE AJUDO’

Assim como na música Severina Xique Xique, de Genival Lacerda (1931-2021) e João Gonçalves (1936-2021): “Ele tá de olho. É na butique dela”, o presidente Lula da Silva (PT) não desgruda do União Brasil, seus 59 deputados federais e sete senadores.

RUEDA NA JOGADA

Já para a próxima semana, o presidente nacional do partido, Antonio Rueda, receberá convites de boas-vindas para reuniões no Palácio do Planalto. “A ideia é fortalecer a aliança e, se necessário, aumentar o número de ministérios”, contou-me uma fonte palaciana. Falta combinar com Ronaldo Caiado (GO), governador do partido mais bem avaliado, pré-candidato à cadeira de Lula.

COM TODO O GÁS

No pacote de bondades, mesmo aquelas que ainda nem estão direitinho, no papel, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que tem um projeto “quase pronto” para aumentar os benefícios do programa vale-gás. A orientação de Lula “É para gente entregar gás de graça para 22 milhões de famílias nesse país. Porque para nós, o gás faz parte da cesta básica”.

CUSTO BENEFÍCIO

A única promessa mais plausível de se tornar realidade, apresentada aos prefeitos que perambularam em Brasília por esses dias, veio do presidente da Câmara dos Deputados. Hugo Motta (Republicanos-PB) prometeu “destravar” a PEC 66/23 - já aprovada no Senado - que vai aliviar a contabilidade municipal e permitir que mesmo estando em situação irregular, a prefeitura receba recursos de emendas parlamentares.

A FALTA QUE O CAFÉ FAZ

Representantes municipais de Triunfo, no Sertão do Pajeú, e de Taquaritinga do Norte, no Agreste do estado, duas regiões produtoras de cafés especiais, estiveram em Brasília, durante encontro de prefeitos, mas o principal produto das duas cidades não deu as caras nas xícaras brasilienses. Marketing zero.

‘EMBAIXADA’ DE CARUARU

Até aqui não está bem explicado por que Caruaru criou uma representação para “fazer lobby” junto ao governo federal. Nem o prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB) informou quanto vai “torrar” por mês para manter a estrutura funcionando. Tem até bandeira da cidade do agreste.

GELO DO PL NO NOVO

O ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão por trás de uma rede de intrigas envolvendo o PL e o Partido Novo. Antes, as duas legendas eram feito gêmeas siamesas. Hoje, além de está cada um para o seu lado, “se houver uma disputa” por alguma vaga em comissões, não vamos deixar barato, antecipou o líder Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

SÓ DE FACHADA…

…porque na prática nada. O leitor desta coluna vai lembrar-se bem que um ano atrás, completado hoje, dois presos fugiram da unidade prisional de segurança máxima, em Natal (RN). O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, vivia na ponte aérea Brasília-Natal, prometendo mundos e fundos. Nada foi concretizado. Há quem diga que nem as obras internas de onde os equipamentos usados no arrombamento foram concluídas. Muito menos, os mais de 800 metros de muralha que Lewandowski e a governadora Fátima Bezerra (PT) prometeram.

PENSE NISSO!

Quando o então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles propôs que Jair Bolsonaro aproveitasse a pandemia da Covid-19 para passar “a boiada” e “mudar” regras ambientais de uma “baciada” só, “vixi”, o mundo ambiental brasileiro caiu de pau, e com razão no governo Bolsonaro.

O tempo passou, a Covid deu um tempo e o “amigo do meio ambiente”, o presidente que diz investir “todo o potencial” para melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, afirma sem pestanejar que “não pode proibir” pesquisas sobre petróleo na foz do rio Amazonas.

Ambientalistas brasileiros abraçam causas como quando abraçam árvores. Mesmo sem motivo aparente.

Pense nisso!