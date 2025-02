Romoaldo de Souza: Enquanto popularidade de Lula derrete, política de apadrinhamento de cargos está aquecida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

DOBRANDO A APOSTA

Enquanto a popularidade do presidente Lula da Silva (PT) derrete feito tubiba ao sol - como é chamado o geladinho, no interior de Pernambuco - “o poderoso centrão” se articula para enviar a fatura para o CEP 70150-900.

PEDIDOS A RODO

Sobre a mesa do ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, repousam centenas - isso mesmo - centenas de pedidos de cargos que vão de auxiliar de serviços gerais, nas empresas terceirizadas, até de ministros para ocuparem cadeiras prestigiadas na Esplanada dos Ministérios.

PERTO DE PIORAR

Até aliados abnegados como o deputado Mário Heringer (PDT-MG) reconhecem que o pior “ainda não passou”. Líder do PDT, Heringer reconhece que há “muito o que mudar pra que não caia mais. Não só em ministérios. Ações e reações políticas adequadas e contemporâneas precisam ser implementadas. As pressões vão aumentar”, reconhece. O partido de Heringer tem sob seu comando o Ministério da Previdência.

BRICS COM DATA E LOCAL

Rio de Janeiro (RJ), 7 de julho, é quando acontece o encontro dos chefes de Estado de países integrantes do Brics. Ainda que não seja a pauta oficial, mas ali é a ocasião perfeita para falarem mal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), que não morre de amores pelo bloco nem pela proposta da presidente do banco Brisc, Dilma Rousseff, de “diversificar a moeda” nos contratos dos parceiros.

‘EMA, EMA, EMA!'

Enquanto o assalariado esperneia para pagar uma dúzia de ovos que varia de R$ 10,00 a R$ 14,00, o problema do presidente é a múltipla escolha: “Eu tô comendo agora ovo de pata! Eu tô comendo agora ovo de ema que equivale a 12 ovos de galinha”. Até ovo de jabota, que o presidente chama de “jabutia”, Lula está querendo comer. “Qualquer dia vou comer”, prometeu.

PELO JEITO…

…a composição de José Clementino (1936-2005), em parceria com Luiz Gonzaga (1912-1989), “Capim Novo” não toca na vitrola do Palácio da Alvorada. No Pará, o presidente disse que come ovo por ser “um jovem de 79 anos que precisa de sustância”. Na música o verso final levanta a bola de Lula: “Pra cavalo véio. O remédio é capim novo”. Vira o disco!

O X DA DISCÓRDIA

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), usou o X para protestar contra o empresário Elon Musk. O do X, que também é chefe do Departamento de Eficiência Governamental nos Estados Unidos, compartilhou postagem que fala em “onda nacional de protestos” marcada para 16 de março. “Elon Musk usando o X para comandar um protesto de bolsonaristas aqui no Brasil. Essa gente do inelegível não tem noção do que seja a palavra soberania. Bater continência para bandeira dos EUA é pouco. Querem entregar de vez o País e nem se envergonham disso”, afirmou a presidente do PT

OGUM NA FEDERAL

O rabequeiro Maciel Salu leva seu show “Ogum” para a concha acústica da Universidade Federal de Pernambuco, neste domingo (16). Ao “Café & Conversa” da Rádio Jornal, o filho do Mestre Salustiano (1945-2008) disse que “a festa de hoje” será uma celebração “a Ogum, minha referência”. A coluna apurou que lá no meio do show, Maciel Salu vai fazer uma pequena pausa para tomar uma xícara de café, “buscar mais inspiração” e voltar tocando “Quando cheguei na bodega. Perguntei ao bodegueiro. Cadê o rabequeiro. Ele ainda não chegou”, de sua autoria. Imperdível!

Em entrevista ao "Café &Conversa" da rádio Jornal, Maciel Salu fala do seu show neste domingo na Universidade Federal - Rute Pajeú

PENSE NISSO!

Quando o governo de Dilma Rousseff (PT) estava agonizando, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes já foi logo sentenciando: “Quem não tem 171 votos na Câmara não tem condições de governar. Morreu politicamente”.

O jurista estava se referindo à quantidade mínima de votos - de um total de 513 - de que precisa o presidente da República para evitar a instauração do pedido de impeachment.

Corta para os dias de hoje. O governo Lula ainda não chegou a esse nível, e possivelmente não chegará, mas terá um custo elevadíssimo.

Isso é feito o preço da garrafa de água nas ruas engarrafas das grandes cidades. À medida que aumenta o engarrafamento, o preço da água se eleva.

Cada vez que os brasileiros disserem nas pesquisas de opinião que não estão gostando do governo, o “passe” do centrão se valoriza.

Por isso, o governo Lula já prepara a caneta para “assinar cheques” e nomear apaniguados de políticos.

Pense nisso!