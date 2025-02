Ao lado de Lula, presidente da Petrobras defende "pisar no acelerador" e realizar exploração de petróleo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agora, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diz que não quer "impeachment" do presidente Lula (PT). Bolsonaro reforça a pauta com o fora Lula!

‘EU BEBO SIM…’

Ao sair em defesa da Petrobras e da exploração de petróleo, o presidente Lula da Silva (PT) disse que defende a estatal não porque ele toma álcool, mas porque o mundo é “competitivo”. Segundo ele, “não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, não como. Porque eu bebo gasolina, eu não bebo, eu bebo outro álcool, a gasolina, não”.

LEMBRANDO LARRY ROTHER

E pensar que o empoderado Lula da Silva, no primeiro mandato, ameaçou expulsar do Brasil o correspondente do New York Times, por ter insinuado que os brasileiros andavam preocupados com o apreço de Lula “por um copo de cerveja, um shot de uísque e um gole de cachaça”. Foi preciso o então ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos (1935-2014), alertar Lula que se houvesse a expulsão do jornalista a imagem do petista no exterior ficaria “tisnada”.

‘PISANDO NO ACELERADOR…’

… foi o mote da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, quando saiu em defesa da pesquisa para exploração de petróleo na Margem Equatorial - entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Falando aos fornecedores de energia, Chambriard disse que a estatal está preparada para “ampliar a capacidade de refino. Vamos pisar no acelerador e vocês são essenciais para o sucesso dessa nossa jornada”. O presidente Lula aplaudiu o discurso incisivo de Chambriard.

PISANDO NO FREIO

Servidores do Ibama vão entregar ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, um manifesto contra a pesquisa. Em visita a Brasília, o português tem presença ativa na Comunidade Europeia, quando o assunto é preservação ambiental.

DOBRANDO A META

Uma loja de moda masculina fez a festa na semana passada, quando milhares de prefeitos, assessores e vereadores desembarcaram em Brasília para encontro com autoridades federais: “foi tanta a compra, que todos os nossos atendentes, só nessa semana, bateram a meta do mês”, contou à coluna, o gerente.

NO CASH

A demanda esteve tão elevada, que três costureiras ficaram de plantão para fazer os ajustes nas peças que os políticos compraram. “Quase todos pagaram em dinheiro”. Em maio tem mais. Brasília recebe a Marcha de Prefeitos convocada pela Confederação de Municípios (CNM).

‘FORA LULA…’

…não é impeachment. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu um grupo de dirigentes do seu partido para esclarecer que ele não trabalha para tirar Lula do Planalto. “O movimento de 16 de março é um Fora Lula, em 1º de janeiro 2027”, argumenta.

É PARA ENFRAQUECER

Certo de que virá chumbo grosso no relatório do procurador-geral da República, Paulo Gonet, o ex-presidente quer ser o centro das atenções nos protestos de março. “Liberdade de expressão, custo de vida, fora Lula 2026 e anistia já!”, são as pautas do ex-presidente.

Na formação atual, Trio Nordestino ainda faz sucesso com a música Chupando Gelo - Divulgação

PENSE NISSO!

PC Farias (1945-1996), ex-tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Melo, soltava uma frase célebre entre os frequentadores da Casa da Dinda - residência semi-oficial do governo - toda vez que a então primeira-dama, Rosane Collor, pedia dinheiro para renovar o guarda-roupa: “A madame está gastando demais!”

Três décadas depois a o governo federal separa R$ 1,7 milhão para dar uma reformada no mobiliário dos palácio da Alvorada e do Planalto.

Talvez por causa do calor que esturrica as tardes brasilienses, R$ 15 mil serão usados para comprar uma máquina de fazer gelo. Tem muitas outras peças, mas essa máquina de fazer gelo chamou a atenção.

Para um governo que está precisando enxugar a máquina [pública] para equilibrar as contas, até que gastar R$ 15 mil com uma máquina de gelo, me fez lembrar o Trio Nordestino: “Tu tá comendo vidro? Não, pai. Tô chupando a pedra d’água”, composição de Edesio Deda.

Pense nisso!