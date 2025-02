Bolsonaro defende anistia de quem esteve no quebra-quebra de 8 de janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

LIGANDO O DANE-SE!

A ordem do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandando auditar mais de 600 emendas parlamentares, já é uma atividade “normal” dentro da Controladoria-Geral da União (CGU). A orientação na CGU é cumprir sem resmungar.

NEM TÃO CEDO

Na Comissão Mista do Orçamento, a notícia não surpreendeu o relator-geral, senador Ângelo Coronel (PSD-BA). Ele trabalha com a hipótese “mais plausível” de somente votar o orçamento da União, após resolver “todos esses imbróglios”. Em bom português, “em meados de março”.

AINDA BEM!

Em um país cujo Judiciário, feito uma árvore frondosa, faz sombra à toda a sociedade, a declaração do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, chega a ser um alívio. Sua excelência disse que havendo um julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a denúncia será examinada “com seriedade”. E completou: “Portanto, a minha visão do direito em geral não é uma visão politizada, é uma visão fundada na integridade, no que é certo, justo e legítimo. É isso que eu acho que o tribunal deve fazer”. Ufa!

PSDB retoma o direito de sentar-se à mesa dos líderes do Senado - Agência Senado

‘A VOLTA DOS QUE NÃO FORAM’

Criança criativa gosta de inventar nomes de filmes. “Toinho Pescador”, agitador cultural do Pajeú, certa vez me disse essa que guardei comigo. Vendo a foto do senador Plínio Valério (PSDB-AM), na reunião de líderes - depois de mais de um ano sem direito à liderança, o tucanato está de volta à tomada de decisões no Senado.

FOGO AMIGO

A ala “gleisista” do Palácio do Planalto não para de “plantar” notinhas contra o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

IMAGINE QUANDO…

…a deputada virar ministra, como tudo se encaminha nesse sentido! Ali, aquela rodinha em torno da garrafa de café de gosto e procedência duvidosas! A orelha [de Haddad] queima.

POLÍTICA É POLÍTICA…

…negócios à parte. Enquanto não chove e não molha sobre a eleição supostamente fraudada de Nicolás Maduro, amigo do Planalto, o governo brasileiro voltou a importar energia elétrica da Venezuela. Roraima respira aliviada, depois de tantos apagões.

TUDO OU NADA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tomou café com a bancada do seu partido no Senado e saiu do encontro dizendo que a expectativa é de aprovação do projeto da anistia aos envolvidos do quebra-quebra de 8 de janeiro de 2023.

’NÃO PACIFICA’

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse que projeto “não vai pacificar o país”, mas - como no ditado popular: a “esperança é a última que pede pra sair”.

SINAL DE ALERTA

Os cardeais brasileiros - oito no total - estão sendo informados diariamente da saúde do papa Francisco, internado no hospital Gemelli de Roma.

QUEM VOTA?

Desses oito cardeais, somente Raimundo Damasceno Assis é que não tem direito ao voto, por já ter completado 80 anos. Embora participe do Conclave.

PENSE NISSO!

Gosto de um ditado popular que diz mais ou menos assim: “fulano está rasgando a fantasia”: expor uma personagem que ficou tanto tempo mascarada.

“Rasguei a minha fantasia

Guardei os guizos

No meu coração!”, de Lamartine Babo (1904-1963), mostra a decepção do folião que não deu certo.

Lula da Silva (PT) - ele mesmo nunca pixou muros, embora tenha incentivado à moçada a cometer essa transgressão.

“Fora daqui o FMI!” Foi uma delas. A outra era “Não à Opep!” Nesta terça-feira (18) de calores tórridos pelo país afora, o governo petista anunciou que passará a integrar o fórum da Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

Como dizia o dramaturgo dinamarquês Hans Christian Andersen (1805-1875): “o rei está nu”

Pense nisso!