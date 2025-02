Bancada Evangélica não abençoou interferência do Planalto na disputa interna

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

NO REINO DA PAZ

A bancada evangélica, que deu um baile no Palácio do Planalto, “e mostramos que não admitimos interferência”, realiza encontro em meados de março para definir pautas prioritárias. “Mas apesar da disputa, mostramos que não admitimos interferência do governo, a que corrente ideológica pertencer”, como afirmou o novo líder Gilberto Nascimento (PSD-SP), que venceu Otoni de Paula (MDB-RJ), apoiado pelo presidente Lula da Silva (PT).

LUIZ MELODIA, NA VEIA…

…é de longe o que está escasso no Supremo Tribunal Federal (STF). Ali quase todos falam de tudo e levam recado feito pombo-correio. Como fazem falta na suprema corte os ensinamentos do sambista Luiz Melodia (1951-2017): “se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais”.

‘NEW YORK, NEW YORK’

Pelo visto, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, vai ficar, mesmo, sem visto diplomático para quando quiser ir à Quinta Avenida e comer um delicioso pretzel. Como alternativa, sua excelência pode ir ao Sul do Maranhão e visitar Nova Iorque. Um lugarejo aprazível. A coluna recomenda a praia do Caju, artificialmente construída às margens do lago da Boa Esperança.

E TOME ANALGÉSICO!

Não é somente a perda de R$ 24,5 bilhões em valor de mercado que tira o sono da presidente da Petrobras, Magda Chambriard. A executiva reagiu com surpresa quando soube do parecer técnico do Ibama, que recomenda negar licença à estatal para estudar viabilidade de exploração de petróleo na Margem Equatorial, ao leste do Amapá. O relatório está à mesa do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

AGORA VAI!

Já tem data marcada para que o Congresso Nacional coloque um ponto final na insurreição contra o Poder Executivo, ao deixar de votar o Orçamento da União.

COM DATA MARCADA

Em 18 de março, o documento deverá ser analisado no plenário do Congresso Nacional. O plano de trabalho aprovado pelo ministro Flávio Dino para destravar a liberação de emendas parlamentares foi a senha para que a comissão Mista do Orçamento faça o dever de casa que já deveria ter ficado pronto em 20 de dezembro do ano passado.

PENSE NISSO!

Sigo buscando com lupa de poderoso aumento qual é a lei - que tenha sido devida e legitimamente aprovada por deputados e senadores - que obriga plataformas digitais a terem CNPJ e, consequentemente, representantes legalmente instalados no Brasil.

É que a gente escuta tanta interpretação feita por “guardiões da Constituição” que até pode ser que guardaram somente para eles. Que eu saiba é mera elucubração.

Pense nisso!