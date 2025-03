Gleisi, petista raiz, vai articular governo e Congresso Nacional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brasil ainda não se deu conta - talvez por causa das proximidades do Carnaval - mas as asinhas do Poder Judiciário então em excesso. Como apará-las

ELEFANTE NA CASA DE LULA

A chegada da deputada Gleisi Hoffmann (PT) para fazer a articulação do governo Lula com o Congresso Nacional faz lembrar o filme “O Elefante na Sala de Estar”, dirigido por Allen Freeman. Conta a história de um enfermeiro engraçado (Niko Vitacco) que se aproxima de pacientes terminais e acabam dando sentido um pouco mais otimista à vida deles. Baseado em uma história real, o filme não é sobre o governo do petista.

QUEM TE VIU…

…o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), quando soube da escolha de Glesi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, nem pareceu o Motta de quando tinha assento na CPI da Petrobras: “doleiro Alberto Youssef reafirmou ter feito pagamento à [então] senadora Gleisi Hoffmann a pedido de Paulo Roberto Costa [então diretor da estatal]”. Segundo Motta, a “bolada” era de R$ 1 milhão.

TOM DE AMENIDADE

Nesta sexta-feira (28), Motta correu para o “X” e comentou a escolha da colega parlamentar: “Recebi ligação do presidente Lula, comunicando a indicação da deputada Gleisi. Sempre tive boa relação com ela no Parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil”. Fez-me rir, o paraibano.

A VOLTA DO CAPITÃO

No primeiro governo (2003-2005), o chefe da Casa Civil, José Dirceu, era chamado de “Capitão do Time de Lula”. Entrou em desgraça depois de perder o mandato por corrupção, só que agora, Zé está de volta.

ARRUMANDO AS TRALHAS

Na quinta-feira (20), Dirceu encontrou-se com um jornalista que será responsável por sua assessoria e, com base nos boatos da troca de Alexandre Padilha por Gleisi Hoffmann, na Secretaria de Relações Institucionais, “Pedro Caroço”, como era conhecido quando vivia clandestinamente no interior do Paraná, não teve dúvida: “Vai dar errado!”

PELO EM OVO

O Ministério da Agricultura não resistiu às queixas e reclamações, e retirou a obrigatoriedade de que o setor avícola carimbasse a casca do ovo com a data de validade. A medida entraria em vigor em 4 de setembro. O setor avícola comemora e o consumidor também. A despesa sobraria para quem compra o produto.

PARAFRASEANDO PONDÉ…

… o filósofo pernambucano, quando disse que após o Brasil deixar de ser colônia, “trocamos de donos”. Entre os novos donos está o Poder Judiciário, sobretudo a instância máxima. O fim da linha para as apelações.

Zelensky e Trump - Andrew Harnik / AFP

ERA SÓ O QUE FALTAVA…

… quando Lula da Silva (PT) disse que "Essa guerra [Rússia e Ucrânia] seria resolvida aqui no Brasil numa mesa tomando cerveja, se não na primeira, na segunda, se não na terceira, se não desse na terceira ia até acabar as garrafas”, achei que já tinha escutado de tudo. Agora, Donald Trump (Republicanos) fechou a tampa do caixão da sensatez.

PENSE NISSO!

Ainda que a maioria dos brasileiros, segundo as mais recentes pesquisas, desaprovem o governo do presidente Lula, é inegável que ele não perdeu totalmente o faro.

O centrão, um ajuntamento de partidos, queria comandar a articulação política do governo com o Congresso Nacional. Lula preferiu uma petista raiz.

Chamado de “garçom”, o cargo pode até servir para anotação de pedidos, mas também para mostrar o valor da conta. É um jogo de ida e vinda.

Lula fechou as portas para um não-petista. Se se afogarem, estarão abraçados, mas a política nem sempre se faz com vitórias divididas.

Às vezes uma derrocada com aliados tem sabor de vingança.

Atribuída ao escritor Eugène Sue (1804-1857) uma frase lapidar, cairia bem numa hora dessas: “vingança é um prato que se come frio”.



Pense nisso!