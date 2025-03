Primeiro teste de Gleisi no ministério é a eleição das comissões na Câmara

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

FILHO DE RATINHO…

… Ratinho Júnior é. O governador do Paraná estará acompanhado do pai, na filiação da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que em 10 de março, troca o ninho tucano pelo PSD.

ANISTIA, NÃO!

O “Pacotão”, irreverente grupo carnavalesco de Brasília, este ano traz pela contramão da avenida W3 Norte, uma marchinha bem atual, de autoria de Cícero Ferreira e Cicinho Filisteus e com citações explícitas:

“Toc,Toc, Toc

Polícia Federal

Prende Bolsonaro e

seu General.

Ainda estou aqui

Preso como patriota

Esperando o Messias chegar

Para a Papuda governar

Anistia não

Anistia não

Quero meu mito

Comigo na prisão”.

BEIJINHO, BEIJINHO!

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), mandou uma indireta com destino certo: “Eu não falo mal de você, Lula. Falo a verdade”, respondendo provocações do presidente da República.

CADA UMA PRO SEU LADO

Lula da Silva (PT) tinha dito, na semana que passou, que Jorginho Mello era o governador mais crítico do seu governo. “Eu vou na semana que vem, a um estado que tem um governador que mais fala mal de mim”, disse Lula.

BEM NA HORA ‘H’

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu parecer da Procuradoria-Geral da República sobre uma possível retenção do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

É OBRA DO PT!

O líder do partido na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), juntamente com Rogério Correa (MG), apresentaram notícia-crime contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O 02 teria agido “em conluio” com políticos norte-americanos para realizar, nos Estados Unidos, retaliações ao Brasil, ao STF e a Alexandre de Moraes.

CONTE COMIGO!

Em campanha, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PB), disse que é hora “desta Casa Legislativa tornar-se mais altiva”, prometendo que não haverá abusos contra os parlamentares alvos de investigações judiciais. A ver.

EFEITO ERIKA HILTON

Embora dizendo que a prioridade do Senado “é outra”, o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) concedeu benefício aos servidores para que “fiquem em casa” um dia para cada três trabalhados.

PENSE NISSO!

A prova dos nove, a primeira de uma série, já está posta à mesa. Às várias mesas. A [futura] ministra da Articulação Política do governo Lula, Gleisi Hoffmann, disse - mas ninguém levou em conta sua opinião - que o Planalto não deve se meter na escolha dos presidentes das comissões, prevista para a primeira semana, após o Carnaval.

O tema dos comandos das comissões é tão importante que todas as demais atividades estarão suspensas, incluindo votações de projetos já previamente agendadas.

Na disputa da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante delas, vai se dar entre integrantes do centrão, que, por esses dias, está distante do governo Lula.

Conseguir influenciar na escolha desses nomes é o sonho de consumo de qualquer governo. Gleisi não quer levar bola nas costas.

Pense nisso!