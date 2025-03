Agora vai! Congresso tem emendas liberadas e orçamento deve ser votado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.



O PODEROSO JUDICIÁRIO

Merece uma irônica risada quando autoridades falam dos três poderes como a tríade harmônica e independente. O agente arrecadador é o Executivo. As emendas são dos parlamentares, mas é o Judiciário que diz se é ou não constitucional essa ou aquela modalidade de liberação de recursos. E ninguém pergunta: onde vamos parar.

DESTRAVANDO O LEGISLATIVO

Depois que o poderoso STF (Supremo Tribunal Federal) abonou o plano de pagamento de emendas parlamentares, a Câmara abre espaço para instalar comissões permanentes e o Congresso Nacional votar o orçamento da União.

NO ENTANTO

É preciso falar de comissões e as disputas pelos seus respectivos comandos. A CCJ, a mais importante e disputada delas, está entre ser do MDB e do União Brasil.

‘NOSSO EMBAIXADOR’

Mas a segunda na fila de importância, a Comissão de Relações Exteriores, vai continuar com o PL e, possivelmente, com o deputado Eduardo Bolsonaro (SP). O filho do ex-presidente anda levando bordoadas no Parlamento e no Judiciário. O PT quer que o Supremo Tribunal Federal confisque o passaporte do parlamentar por ele ter falado mal do Judiciário brasileiro nos Estados Unidos e instigado deputados norte-americanos a fazerem pesadas críticas ao ministro Alexandre de Moraes.

PARASITAS CULTURAIS

Não foi surpresa que “Ainda Estou Aqui” tenha sido premiado com o Oscar de Melhor Filme Internacional. Há um quê de reparação que a academia tenha optado pela história brasileira, mas o que decepciona é que a estatueta vai ficar para o Estado. Ou seja, o Ministério da Cultura é que será guardião do troféu. Conhecendo essa gente, não será surpresa que politizarem o quanto for possível.

SOBRINHO DE QUEM?

…ganha uma viagem à capital do “Dilmaquistão” - um país imaginário onde nada dá certo - quem adivinhar de quem é sobrinho o vereador que apresentou projeto de lei na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte (MG) concedendo um dia de folga para guardas municipais que recuperaram celulares roubados. “Isso é muito bom, porque incentiva a nossa guarda a trabalhar muito, ao mesmo tempo que deixa a nossa cidade mais segura”. E pensar que “Pedrinho”, como chama a tia ainda recebe R$ 18.402,02 de salário mensal.

MARIA VAI COM AS OUTRAS

O ex-ator de Malhação, ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, agora parlamentar Mário Frias (PL-RJ), até que gostou de “Ainda Estou Aqui”, mas a patrulha ideológica reacionária desceu a lenha no bolsonarista e o que era um elogio, “faz com que voltemos a sentir orgulho do nosso país”, teve de ser apagado. E não foi de arrependimento.

PENSE NISSO!

Nem o mais inflexível jurista, sendo ele de bom coração, entenderá o que se passa na cabeça coroada de alguns integrantes do STF.

A corja toda que participou de um dos maiores esquemas de corrupção, drenando recursos públicos para o próprio patrimônio, está absolvida. Mesmo aqueles que confessadamente admitiram ter recebido propina para si e para seus companheiros partidários, todos estão sendo livres.

O outro lado da moeda é que o mesmo STF caminha para sacramentar negociações que se avizinham dos R$ 12 bilhões em multas que empresas da Lava Jato tiveram de pagar.

Isso mesmo que está escrito. Empresas pagaram propina, políticos receberam propina, mas o STF anulou os processos desses corruptos.

E não é uma marchinha de Carnaval.

Pense nisso!