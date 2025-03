Milei e Trump atuam para enterrar de vez o Mercosul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

MERCOSUL NO ‘BELELÉU’

Não é de hoje que o presidente argentino, Javier Milei, tem reclamado que os acordos do Mercosul “servem bem para favorecer o Brasil” e, consequentemente “trazer danos à economia dos trabalhadores da Argentina”.

GREAT LEADER

Agora que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente argentino de grande líder e que estuda firmar um tratado de livre comércio dos Estados Unidos com a Argentina, aí é que o Mercosul naufraga de vez.

A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DE ZELENSKY

O best-seller “A Insustentável Leveza do Ser”,do escritor tcheco Milan Kundera (1929-2023), por anos, repousou sobre o criado mudo de Volodymyr Zelensky desde a época em que iniciou-se nas artes cênicas em Kryvy Rih.

‘A ARTE DA GUERRA’…

…passou a ocupar o lugar que antes era de Kundera e suas reflexões sobre o lugar dos acontecimentos. O ator torna-se presidente da Ucrânia, mas tem dado demonstrações de que pouco aprendeu dos ensinamentos de Sun Tzu (448-496 a.C.). Uma semana após o vexame no Salão Oval da Casa Branca, Zelensky diz estar pronto “para trabalhar sob a forte liderança do presidente [Donald] Trump para obter a paz duradoura”. O presidente ucraniano não aprendeu nem com o escritor chinês, muito menos com Milan Kundera.

AFFONSO ROMANO DE SANT’ANNA

(27/3/1937-4/3/2025)

“Desde que conheci você

sinto como se estivesse andando

com pequenas asas nos meus

sapatos

como se meu estômago estivesse

cheio de borboletas.”

HUMBERTO COSTA

O nome do senador pernambucano está posto à mesa. Nesta sexta-feira (7), o PT escolhe o presidente interino, para cumprir mandato tampão até julho.

CASO CONTRÁRIO…

…o deputado José Guimarães (CE) será o escolhido. O presidente Lula da Silva prefere o cearense comandando o PT para que possa abrir, na Câmara dos Deputados, a vaga de líder do governo. Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) são cotados para o cargo de líder do governo.

MOZARLÂNDIA EM PÉ DE GUERRA COM A CHINA

A cidadezinha com pouco mais de 17 mil habitantes, distante 300km da capital Goiânia (GO), recebeu com surpresa a informação do Ministério da Agricultura de que a China tinha suspendido a importação de carne bovina de um frigorífico da JBS.

AINDA QUE TEMPORÁRIA

…ficar sem fornecer carne para os chineses deixou a prefeita local, Lucijane Alencar (MDB), “uma arara”. Segundo a chefe do Executivo local, “é hora da Câmara de Vereadores votar uma nota de repúdio”. Além da cidade goiana, frigoríficos de Presidente Prudente (SP) e Nanuque (MG) ficarão ser fornecer carne para a China, “temporariamente”.

PENSE NISSO!

De onde a besta fera dos foliões trouxe tanto lixo para emporcalhar as ruas do Brasil, neste Carnaval?

- Ah, nossa ação foi rápida e a limpeza urbana eficiente, comemora uma gestora pública.

Não há o que comemorar, minha senhora. As cidades brasileiras têm que aplaudir os garis, mas é preciso enquadrar esses sujões.

- Vejam, os garis agiram rapidamente, e a cidade está limpa, disse outra autoridade.

Clap, clap, clap [onomatopeia para uma salva de palmas], mas enquanto o batuque comia solto, as ruas eram emporcalhadas.

Li na imprensa, que somente durante as apresentações dos blocos de rua do Rio de Janeiro, foram recolhidas 105 toneladas de lixo. 105 mil quilos de lixo.

Só posso imaginar que esse povo pula o carnaval com um saco de lixo no bolso e sai distribuindo sujeita pelas cidades.

Pense nisso!