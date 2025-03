Governo quer baixar preço dos alimentos para evitar queda de popularidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

REUNIÃO DO PÃO FRANCÊS

O presidente Lula da Silva (PT), sua mulher, Rosângela Lula da Silva, e ministros da Agricultura (Carlos Fávaro) e da Reforma Agrária (Paulo Teixeira) vão fazer reunião nesta quinta-feira para encontrar uma saída que visa a baixar o preço dos alimentos.

DE OLHO NA POPULARIDADE

A queda do prestígio do presidente, principalmente entre as camadas mais pobres, inquieta a equipe do governo que calcula uma inflação dos alimentos na casa dos 8%. Não tem popularidade que resista.

MUITA LACRAÇÃO E POUCO DINHEIRO

…o cinema brasileiro, salvo raríssimas excessões, continua a míngua apesar dos discursos pouco eficientes das autoridades. “Não fosse a agilidade e o sacerdócio de funcionários” da Cinemateca Brasileira que impediram a propagação de um incêndio, o país teria perdido mais de 50 mil títulos, documentos, fotos e cópias de roteiros. No ano passado, o presidente do órgão, Carlos Calil, denunciou que a Cinemateca recebeu do governo federal metade do repasse necessário para seu funcionamento.

NO ESCURINHO DO CINEMA

Dias antes da entrega do Oscar, que premiou “Ainda Estou Aqui” como melhor filme estrangeiro, o presidente da República e um grupo de amigos, convidados pela primeira-dama, tiveram o privilégio de assistir ao filme sem precisar enfrentar filas, nem pagar ingresso.

RUEDA NA LANCHA DE BOLSONARO

O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, tem flertado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo que o seu partido tenha abocanhado três ministérios no governo Lula.

DE OLHO NO MEIO AMBIENTE

O papa Francisco encaminhou mensagem à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, saudando os fieis pela campanha da fraternidade, criticando as “explorações gananciosas” e elogiando a contribuição dos católicos para a COP30, evento sobre fatores climáticos, em Belém (PA), no mês de novembro. “Que todos nós possamos, com o especial auxilio da graça de Deus neste tempo jubilar, mudar nossas convicções e práticas para deixar que a natureza descanse das nossas explorações gananciosas”, disse o papa.

A OIE COMEU!

Assim como na música de Francisco Mattoso, Paulo Barbosa e José Maria de Abreu, quando Gal Costa (1945-2022) pergunta insistentemente: “Onde está o dinheiro?

O gato comeu, o gato comeu

Que ninguém viu

O gato fugiu, o gato fugiu

E seu paradeiro está no estrangeiro

Onde está o dinheiro?”

A oposição quer saber por que o Ministério da Educação praticamente triplicou o repasse de recursos para a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OIE). Segundo o Portal da Transparência entre setembro de 2023 e julho de 2024, a OIE recebeu do Brasil pouco mais de R$ 46 milhões. De agosto do ano passado a janeiro deste ano o valor total dos repasse chegou a R$ 133,4 milhões. Enquanto isso, as universidades federais brasileiras estão a pão e água.

GRATIDÃO COM DINHEIRO DOS OUTROS

O que era para ser um tribunal de contas, deu um salto quântico e passou a ser uma casa de benevolência. Alegando “excesso de acervo (sic) e função” os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal se autoconcederam uma gratificação de R$ 780 mil.

JUSTIÇA BARROU

O que chamou a atenção da juíza federal Débora Calaço foi que os conselheiros, por unanimidade, aprovaram o benefício no próprio contracheque numa decisão que durou exatamente 29 segundos.

PENSE NISSO!

Lula, desde 1º de janeiro de 2023 quando tomou posse. Ronaldo Caiado (União Brasil) a partir desta quarta-feira de cinzas, e o Brasil já tem, declaramente, dois candidatos à Presidência da República.

E aí, perguntaria Gracinha Caiado? A oposição saiu da moita. Um ano e sete meses antes das eleições. Só isso.

A chapa de Lula ainda não está composta, mas isso é de menos. Se pudesse, o presidente seria também seu próprio candidato a vice só para não fazer-lhe sombra.

O de Caiado é o “breganejo” Gusttavo Lima. Até lá, até o período eleitoral, muita água vai rolar, mas é salutar que a oposição se desgrude de vez do bolsonarismo rancoroso.

Pense nisso!