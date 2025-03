Governo reduz tributos de produtos da cesta básica, mas impacto deve ser reduzido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governo perdeu mais uma: Caixa não explicou por que o trabalhador não conseguiu o saque-aniversário do FGTS e não deu resposta sobre a confusão do PIX

FOME [QUASE] ZERO

Para “conter a inflação e baixar o preço dos alimentos”, o governo apelou para a medida mais aguardada pela Agricultura e mais temida pela Fazenda. “Zerar imposto de importação para café, carne, azeite de oliva” entre outros produtos da cesta básica, como anunciou o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). O presidente Lula da Silva (PT) não esteve na reunião que tomou a decisão.

CADÊ A CONTRIBUIÇÃO DE GOVERNADORES?

Alckmin não cravou uma data certa para que as medidas entrem em vigor: “questão de poucos dias”, mas informou que espera uma contrapartida dos governos estaduais para que abram mão de parte de suas arrecadações e que “também zerem o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)” dos produtos da cesta básica.

A VIA-CRÚCIS DO FGTS

Quem precisou saber do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço enfrentou o calvário da falta de informação. Terminais travados, agências atordoadas, aplicativo Caixa Tem fora do ar.

NEM UM [IN]FELIZ ANIVERSÁRIO…

…nem saque nem explicações. Filas nas agências marcaram o dia de quem precisava fazer o saque-aniversário do FGTS. Até o fechamento desta edição - e olha que eu durmo tarde, a Caixa Econômica não tinha dado explicação nenhuma ao trabalhador.

OS 40 [DES]AMOTINADOS

Dez senadores e 30 deputados que integram a “cêmêó”, como é chamada a Comissão Mista do Orçamento (CMO), devem deixar a trincheira do motim, no início da semana, para votar o Orçamento de 2025, que deveria ter sido analisado no ano passado.

ARTICULAÇÃO ZERO

A coluna apurou que “faltou diálogo” do Planalto com o Congresso Nacional e o episódio da demora em liberar emendas parlamentares acabou provocando essa crise de [des]confiança.

GASOLINA NA FOGUEIRA

Um integrante do colegiado fez até uma, digamos, “brincadeira ilustrativa”, para resumir o clima na comissão: “o governo jogou na mão do ministro [Flávio] Dino” e esperou que o “Judiciário desse as cartas”.

GOVERNO PERDE NOVAMENTE

Além do fiasco da Caixa, com o saque-aniversário do FGTS, o governo perdeu o tempo para dar uma resposta à sociedade e a mensagem que ficou no ar, durante toda a quinta-feira, foi de que o PIX passaria a estar inoperante para quem estava com problemas fiscais com o CPF ou CNPJ

NÃO FOI POR FALTA DE AVISO

O país tem cerca de 8 milhões de chaves PIX com CPF irregular junto à Receita Federal - a causadora de toda essa confusão. Faltou uma comunicação do governo para dizer que a medida não tem nada a ver com quem tem dívidas tributárias com o governo. O Planalto perdeu mais uma.

PENSE NISSO!

Já começo meu comentário dizendo que para mim, bandido bom é bandido preso. Sejam os engravatados ou os “pés-rapados”. Nenhum deles deve ser tratado a pão-de-ló.

Mas a letalidade de uma operação da Polícia Militar da Bahia, do governo de Jerônimo Rodrigues (PT), precisa ser investigada tanto pela Polícia Civil como o Ministério Público e até pelas Organizações não-Governamentais que defendem direitos humanos.

12 homens foram mortos no bairro Fazenda Coutos, na periferia de Salvador. “A ação era impostergável”, conforme disse o comandante da PM, coronel Paulo Coutinho.

Da mesma forma é imprescindível analisar que não é de hoje que a PM baiana pegou o costume de atirar primeiro antes de dar voz de prisão. Só ainda não virou escândalo nacional e até internacional porque tudo isso acontece em um estado comandado pelo PT. Fosse o governador de outra legenda, e até o presidente da República já teria divulgado nota de preocupação.

No entanto, não esperemos muito dessas seletivas manifestações.

Pense nisso!