Tem ministro que está há mais de 100 dias sem falar com o presidente

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu que servidores da Casa vão ganhar um dia de salário para cada três trabalhados. TCU de olho.

BRIGA FEIA

Como tudo o que se passa em Brasília tem uma comparação com o outro lado da rua, nos corredores e nas esquinas [sim, Brasília tem muita esquina] foi criado um “disputômetro” para medir quantas vezes a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, é mencionada na imprensa e quantas vezes se fala na ex-Michelle Bolsonaro.

MEDALHA DE OURO

…na quantidade de requerimentos que a oposição solicitou aos órgãos federais, pedindo explicações que vão de informações sobre os gastos com viagens, assessoria e despesas que o seu gabinete gerou, mesmo sem ter nenhuma função pública.

CIUMEIRA DA PESTE

Assim como tem os ministros sem-FAB, há também aqueles que são chamados de “distantes”. Para conseguir requisitar um avião da Força Aérea Brasileira tem ministro, como Aparecida Gonçalves, das Mulheres, que nem se houver um segundo mandato ela conseguiria. Outros, mesmo que com toda pressão, passam meses - e põe meses nisso - sem serem recebidos “pelo homem”, no Palácio do Planalto.

BOM DIA COM CHAPÉU ALHEIO

O Tribunal de Contas da União (TCU) analisa nesta semana uma representação da Transparência Brasil questionando uma regalia concedida aos servidores do Senado Federal pelo presidente, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Como a coluna antecipou, por benevolência de Alcolumbre, servidor do Senado terá direito a um dia de folga para cada três dias trabalhados. O benefício pode ser convertido em hora extra. Logo, em dinheiro, por meio da rubrica “abono pecuniário”.

FAÇAM SUAS APOSTAS

O Planalto analisou, avaliou e chegou à conclusão de que o slogan “União e Reconstrução” não pegou e não consegue atuar para reverter a acentuada queda de popularidade do presidente Lula da Silva (PT). “Quem planta vento…” poderia ser a marca do atual governo.

PÉ FRIO

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, criticou jurados do Carnaval, na Marquês de Sapucaí, que tiraram pontos da escola Unidos de Padre Miguel, rebaixada à segunda divisão. A Unidos levou à avenida enredo exaltando um dos mais antigos terreiros de candomblé do Brasil e foi penalizada por “excesso de termos Iorubá”, linguagem trazida pelos africanos. “Esse tipo de argumento e justificativa não são pertinentes. O carnaval é uma expressão da nossa cultura e herança africana", escreveu a ministra foliã, em seu perfil no “X”.

HOMENAGEM À LUA

Todas as minhas cachorras recebem nomes de Lua: Killa, na linguagem dos Mapuche da Argentina; Luna, a tradução em espanhol; Shon, como o ciganos do Leste europeu homenageiam o satélite. Por esses dias, Lua, da raça pastor alemão, está bem adoentada, mas eu sigo prestando minha homenagem, cantando toda noite, a música de Zé do Norte e Martins Pina. “Lua bonita, Se tu ouvisses meus conselhos. Vai ouvir pois sou alheio. Quem te fala é meu amor”, rezem por Lua.

PENSE NISSO!

Lula fazer ameaças, não é propriamente uma novidade. O presidente vez ou outra tem lá seus rompantes de quem não quer nem saber da opinião dos outros. A dele é a que vale.

Para encerrar a semana com chave de ouro, ele ameaçou “tomar atitudes mais drásticas” caso não ache uma solução para baratear os preços dos produtos da cesta básica.

Como ele tem dito que não bebe gasolina, “só outro álcool”, eu me recordo de um engenho de cana, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde vez ou outra os “bichos grilos” de lá enxergam discos voadores e alguns têm até um dialeto para receber ETs. O presidente pode sim tomar “medidas drásticas”, basta que ele pegue uma caneta e saia cortando gastos.

Ele vai perceber que o efeito será mais producente, a economia tenderá a crescer e o cidadão ficará mais satisfeito com as entregas do governo. Mas aí, não seria o Lula nem que tomasse chá de jurema.

Pense nisso!