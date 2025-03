Romoaldo de Souza: Kassab diz que PSD terá candidatura própria: Ratinho Júnior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

CAMUNDONGO NÃO É RATO

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, pode não saber, mas desconfia que será difícil manter o pé em duas canoas simultaneamente. Uma hora, vai ter de se decidir. Ou fica na pirágua de Lula ou lança ao mar seu pupilo de maior prestígio.

COM A FORÇA TODA

Kassab disse no programa Passando a Limpo da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (10), que o PSD terá candidatura própria à Presidência da República nas eleições de 2026: “nosso nome é do governador Ratinho Júnior”, aprovado por mais de 80% dos paranaenses.

BRIGA DE GENTE GRAÚDA

Pré-candidato à presidência do PT, o ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva anda todo acabrunhado depois que “vazaram” uma informação sobre uma reunião para lavagem de roupa suja onde estavam Lula e a então presidente petista, Glesi Hoffmann. As orelhas de Edinho estão ardendo até agora.

QUARENTENA DO BEM

A ex-ministra da Saúde Nísia Trindade confirmou que vai solicitar à Presidência da República seis meses de quarentena remunerada. Nesse período, ela não poderá trabalhar para a iniciativa privada. No holerite, estará constando o mesmo salário de quando estava no cargo: R$ 46.366,19.

OU VAI

“É questão de honra”, nas palavras do líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ). O partido “vai fazer o que for possível” para eleger Eduardo Bolsonaro (PL-SP) presidente da Comissão de Relações Exteriores.

MISSÃO [QUASE] IMPOSSÍVEL

A nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, é uma das mentoras da ideia de que “as forças políticas progressistas (sic)” se juntem para derrotar Eduardo Bolsonaro.

TRAMA CASEIRA

A articulação para derrotar o filho 03, é comandada pelo líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), namorado da agora ministra. “A gente desiste de qualquer coisa para impedir que ele entre”. Falta alguém dizer ao petista que o PL tem o mesmo argumento: “só nos interessa essa comissão”, como afirmou Sóstenes Cavalcante.

HOUVE LAVA JATO, DIZ PGR

“[As investigações se deram] de forma legítima, sustentada em elementos concretos que emergiram no curso natural das operações e com esteio em provas subsistentes”. Com este argumento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, está dizendo que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, errou quando anulou “todos os atos da Operação Lava Jato”, contra o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci. Em sua delação premiada, Palocci disse que as propinas chegaram a R$ 333 milhões.

PENSE NISSO!

Estão bem avançadas as tratativas na Câmara dos Deputados e no STF para aumentar o número de assentos, passando dos atuais 513 para 527.

Com isso, Pernambuco que está para perder um lugar no Parlamento não teria “prejuízo”. O prejuízo virá para o bolso do contribuinte que paga imposto.

A despesa com as novas cadeiras poderá chegar a R$ 100 milhões por ano. Mas em uma hora dessas, ninguém pede a opinião do eleitor/contribuinte. A ele só apresentam a fatura.

A regra é clara: estado que reduzir a população perde representação na Câmara. Mas a turma do deixa disso não para de surpreender.

Pense nisso!

Governadora RAQUEL LYRA filia-se ao PSD nesta segunda-feira (10); veja vídeo: