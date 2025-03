Presidente da Câmara cita "fogo amigo" como princial adversário do ministro Fernando Haddad

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sem dinheiro em caixa para realizar todas as prioridades e sem manifestar interesse em reduzir despesas, governo pode cortar no Bolsa Família

PABULAGEM AO EXTREMO

A diferença está no comportamento. Enquanto o presidente Lula da Silva (PT) diz que não tem medo da "cara feia" de Donald Trump, o vice, Geraldo Alckmin (PSB), aposta que “a mesa de negociação é a trincheira das disputas e do entendimento”. Uma vez tucano nem que troque de partido.

FOGO AMIGO

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem dito, sem pedir segredo, que “hoje”, um dos mais importantes adversários do governo “reside no próprio governo”. Motta afirmou que a Câmara aprovou os projetos do governo “para equilibrar a economia”, mas o fogo amigo trabalha para “enfraquecer o ministro [da Fazenda] Fernando Haddad”.

A CONTA NÃO FECHA

O relator do Orçamento, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), foi um dos primeiros políticos a se reunir com a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o encontro não foi alvissareiro, ao menos para o Planalto. Coronel [que é sobrenome e não patente militar] disse à ministra que “somente será possível adequar as contas governo” se o Planalto fizer um corte nas despesas, totalizando R$ 5 bilhões.

TESOURADA NO BOLSA FAMÍLIA

Coube à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, assinar, ainda que a contragosto, o ato de cortar até R$ 7,7 bilhões no Bolsa Família, principal vitrine social do governo Lula. “Não deixa de ser uma medida até impopular, mas eu acho que é necessário [o corte] para acabar com fraudes”, declarou Ângelo Coronel.

O OUTRO LADO

À coluna, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), chamou o possível corte no orçamento do Bolsa Família de “pente-fino”, para averiguar irregularidades: “Nenhuma família que tem direito [ao programa] será prejudicada”. A ver!

POR ESSA NINGUÉM ESPERAVA

A nova presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, afirmou que “na hipótese do crime”, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ter julgamento do STM. “Se Bolsonaro tiver um crime militar, ele pode, sim, vir a ser julgado na condição de militar da reserva e pode, inclusive, perder o posto da patente. Se ele tiver um crime militar, que ele responda”. Com a palavra a defesa do capitão reformado do Exército.

‘E O MUNDO NÃO SE ACABOU’

O mestre Assis Valente (1911-1958), em uma inspiradíssima “lorota musical”, escreveu o tratado de “despedida” de um homem que ficou sabendo que o mundo ia se acabar: “sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia. Peguei na mão de quem não conhecia”. Nesta quarta-feira (12), Lula afirmou que nomeou “uma mulher bonita” para abrir as portas e melhorar as relações do governo com o Congresso Nacional. Nenhuma feminista de esquerda ralhou com Lula.

PENSE NISSO!

O “Café & Conversa”, quadro diário da rádio Jornal dando dicas de harmonização, seleção de grãos, torra, métodos de preparo, tem recebido, nos últimos dias, perguntas, digamos, engraçadinhas.

- Café com ovo, como é que fica na harmonização, perguntou uma ouvinte de Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão pernambucano.

Outro, do Ibura, no Recife, foi direto no comentário sagaz: “com o ovo e o café tendo seus preços nas alturas como é que vou começar meu dia bem-humorado"?

Embora a galinha não saiba, mas seu principal produto teve alta de 15,39%. Passando de R$ 7 para R$ 10 reais a unidade, no preço médio. Já o café subiu mais de 10% e está batendo recordes.

Como não tenho dotes de economistas para recomendar troca de produtos, a dica do Café & Conversa é de preparar um café com acidez cítrica [essa informação está - ou deveria - no rótulo], a gema mais para mole. Moer por acima do ovo fragmentos de cominho. Café, ovo e cominho é a dica nutritiva da coluna.

Pense nisso!