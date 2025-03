STF já tem data para começar julgamento do golpe: 25 de março

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acendeu uma luz amarela na sala do movimento de parlamentares bolsonarista, que organiza um ato pedindo anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro

VAI QUE É SUA, ZANIN!

Após parecer da Procuradoria-Geral da República, rebatendo todos os argumentos das defesas dos denunciados na tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comunicou ao presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, que o processo está pronto para ser analisado. O julgamento terá início em 25 de março.

O NÚCLEO DURO

O “time” linha de frente do movimento golpista tinha o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); o ex-ministro da Casa Civil general Walter Braga Netto; o ex-comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; o ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier; os ex-ministros Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional; e tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Esses serão julgados primeiro.

CÂMARA DE GÁS

Integram a primeira turma os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. A “câmara de gás”, como é chamada a primeira turma, ganhou esse apelido por dar tratamento mais rígido nos julgamentos de processos penais.

OLHO POR OLHO

Enquanto na equipe do ministro Geraldo Alckmin, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, há quem defenda a aplicação da Lei de Talião, para cada ponto percentual taxado pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o mesmo índice deve ser aplicado pelo Brasil aos produtos norte-americanos.

…OLHOS NOS OLHOS

Alckmin disse que o “caminho é ganha-ganha”, sem recuar do diálogo. “Se for olho por olho, vai ficar todo mundo cego”.

O TREM NA LINHA

A Transnordestina, obra defendida por dez entre dez empresários pernambucanos, será retomada no segundo semestre, possivelmente, em setembro.

FALANDO GROSSO

A animosidade entre o presidente a Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e integrantes da bancada feminina marcou a reunião de líderes partidários desta quinta (16). As deputadas apresentaram uma lista com 11 propostas para serem votadas no mês de março, mas Motta disse que somente cinco vão ser analisadas.

GATA ESCALDADA

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não participará do ato marcado para este domingo (16), em Copacabana, que pede a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando houve um quebra-quebra, em Brasília. Michelle também não está participando do grupo de mobilização criado para organizar o movimento.

NÃO É SÓ ELA

Entre parlamentares do PL também há um receio de um ato esvaziado. Por isso que deputados e senadores ligados ao ex-presidente Bolsonaro estão recebendo recomendação expressa para darem “um gás” na divulgação.

PENSE NISSO

Eu sei que a palavra não está no dicionário, mas tem horas que Brasília precisa ter um “imbecilômetro” para medir quem é mais ou menos devoto do ato de passar pano nas falas de seus políticos de estimação.

Não é porque um disse isso e aquilo sobre as mulheres e outro pintou os canecos com atos e declarações que beiram a misoginia, que agora o país vai ter de escolher quem é mais ou menos imbecil.

Bom seria que as partes reconhecessem que erraram, prometessem evitar esse tipo de comportamento, pedissem desculpas, mas não. O que se escuta por aqui é que o seu político foi mais agressivo que o meu.

É por essas e outras que o Brasil precisa ser passado a limpo.

Pense nisso!