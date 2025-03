Pressa no julgamento de Bolsonaro indica que Judiciário já precificou a decisão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

QUEM VEIO PRIMEIRO?

O ovo, ao menos para o presidente Lula da Silva (PT). “Teve um ladrão que passou a mão” e o preço do ovo puxou para baixo a popularidade do seu governo.

EU CONTO OU VOCÊ CONTA?

Lula disse que está querendo “descobrir” quem foi “o ladrão” que roubou o “direito de comer o ovo do povo brasileiro” (sic: é nesta ordem, mesmo)! Chama-se máquina pública ineficiente e entulhada de “aspones” para todos os gostos de apadrinhamentos.

COPO PELA METADE

A ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, criticou “ataques misóginos” contra a primeira-dama, Rosângela Lula. "Ontem (13) foi um dia vergonhoso e de retrocessos. Após ataques misóginos, e que, como ela mesma apontou, atacam sua integridade”.

ANTEONTEM, TAMBÉM!

No dia anterior (12), Lula tinha dito que escolheu a ministra Glesi Hoffmann - “essa mulher bonita” - para reduzir a distância do Planalto com o Congresso Nacional. No Ministério das Cidades, ouviu-se apenas a onomatopeia da estridulação dos trilhos: cric-cric-cric!

QUEM SABE!

A direção do Psol, embora apoie, está evitando entrar com representação contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), por ter insinuado uma trisal - relação amorosa entre três pessoas: o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e sua namorada, Gleisi Hoffmann.

SENDO ASSIM

Pode ser que o deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) seja escolhido o possível relator da representação que Alcolumbre ameaça fazer junto ao Conselho de Ética, por isso o partido não vai representar contra Gayer, para não tirar Boulos da jogada.

IF YOU COULD REMEMBER

Boulos foi relator do processo de perda de mandato do deputado André Janones (Avante-MG), confesso praticante de rachadinha em seu gabinete. Boulos não viu provas e inocentou o colega. No caso de Gayer, o partido já se manifestou pela cassação do bolsonarista. Janones é o mesmo que na quarta-feira (12) disse de Michelle Bolsonaro ex-primeira-dama “incomível não é”.

ESTICANDO A CORDA…

…novamente será adiada a votação do relatório da Orçamento da União. No fim do mês, os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respectivamente, vão acompanhar Lula em sua viagem ao Japão. A [nova] data será 4 de abril. O relatório deveria ter sido votado até 20 de dezembro do ano passado.

PODERIA FOSSE EXTREMA-ESQUERDA?

Do líder do PT, Lindbergh Farias, dizendo que vai trabalhar para evitar que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e use a estrutura do colegiado “para fazer política ideológica na defesa da extrema direita”.

EU AQUI, VOCÊ DE LÁ!

“Senta que lá vem café”. O entrevistado desta semana, no podcast Café & Conversa, é Maurício Garcia. Sociólogo, pesquisador, apaixonado por Bossa Nova e amante de café especial. Enquanto eu preparava um bourbon vermelho, Maurício ia contando suas histórias do mundo das pesquisas eleitorais, públicas e privadas. Falou da família, do prazer de ser avô… Bom! Mais que isso, só sintonizando a rádio Jornal 90,3MHz, neste sábado às 10h40 ou no @cafeconversa. Espero você!

PENSE NISSO!

Com a sede de vingança com que o Supremo Tribunal Federal (STF), mais precisamente a primeira turma, está começando o julgamento do núcleo que supostamente teria tramado um golpe de Estado, o resultado já está precificado.

Foi-se o tempo em que ministro do STF era considerado um jurista que não analisava um julgamento pela “capa” do processo.

Hoje, é bem diferente. Os ministros são identificados pelos seus respectivos nomeadores. Poderia dizer mais ou menos assim: integram a primeira turma, Cristiano Zanin (Lula), Alexandre de Moraes (Temer), Flávio Dino (Lula), Luiz Fux (Dilma) e Cármen Lúcia (Lula).



Aí a isenção fica comprometida.

Pense nisso!