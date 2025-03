Romoaldo de Souza: De faniquitos e pitis, a política brasileira precisa de uma boa chacoalhada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

FANIQUITO DO ZERO 3

Qualquer pesquisa de opinião aponta que em São Paulo, das duas vagas em disputa para o Senado, uma está “reservada” para o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

‘ME DÊ MOTIVO’



Como na música de Michael Sullivan e Paulo Massadas, o deputado Eduardo Bolsonaro só pode estar aprontando alguma presepada. Não há um processo contra ele, ninguém pensa em mandá-lo ao Conselho de Ética.

E POR QUÊ, ENTÃO?

Há quem diga que essa licença é para chamar a atenção, ele voltar dos Estados Unidos vitaminado e vitimizado e disputar a presidência da República: “Me de motivo pra ir embora.”

PITI ‘REVOLUCIONÁRIO’

O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), tentou aproveitar os minutos de fama. A Procuradoria-Geral da República disse não e o Supremo Tribunal Federal (STF) jogou na lata do lixo o pedido do petista para apreender o passaporte do Zero Três.

VERGONHA ALHEIA

A democracia de resultado do líder petista foi desvelada no parecer do procurador Paulo Gonet ao afirmar que não há “evidências de ilegalidades atribuíveis” a Eduardo Bolsonaro.

RACISMO NO FUTEBOL

Ao fazer uma analogia do futebol brasileiro com “Chita”, a macaca dos filmes de Tarzan, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, destampou a panela da ira e até o Ministério dos Esportes mandou o paraguaio enfiar a viola no saco. André Fufuca, o ministro, disse que as declarações de Dominguez “são uma ofensa e uma falta de respeito aos times, aos atletas e aos torcedores brasileiro.”

NA ARQUIBANCADA

Fufuca precisa de mais estádios e menos ar-condicionado. Sua excelência está carecendo tomar um chá de conhecimento do que é a torcida brasileira.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

REPÚBLICA ‘ACOLUMBRISTA’

A Advocacia da Câmara dos Deputados teme por uma “convulsão na representação parlamentar” caso tenha de cumprir imediatamente a decisão do STF sobre as sobras eleitorais. A sede de legislar do Judiciário ainda vai enfiar este país em um grande lamaçal. Neste caso, a decisão foi apressada por pressão do todo poderoso Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Um dos que vai se beneficiar com a degola de sete deputados.

ÚLTIMAS

Na noite desta terça-feira (18), os líderes repartiram as comissões da Câmara: PL e PT ficaram com 5 comissões, cada; União Brasil: 3; MDB, PP, PSD e Republicanos, duas comissões cada legenda. Podemos, Avante, Solidariedade, PCdoB, PV, PRD, Psol, PSDB e PDT: uma comissão cada um deles.

PENSE NISSO!

Pensando aqui com os meus suspensórios de como o país tem involuído com o Parlamento que tem. Com muito sacrifício, você conta na palma de uma mão a quantidade de políticos com mandato que tenha argumento - como diz o bom jornalismo: com sujeito, verbo e complemento.

Sendo saudosista, sim, houve um tempo em que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tinha dia e hora marcados para se ouvir um discurso abrangente, envolvente, holístico.

O que temos hoje são guetos. Guetos profissionais, de gênero, de raça, de ideologia, com um enorme fosse entre eles.

Tem um quê de quem manda essa gente a Brasília para ocupar uma cadeira parlamentar, há também uma falta de visão do que é o Brasil. Mas aí já é querer muito

Pense nisso!