Qual o console mais caro: PlayStation, Xbox ou Nintendo?

O Natal está chegando e certamente a garotada tem se preparado para pedir presentes, né não? Certamente, nesse período, o videogame deve fazer parte da lista de muitas pessoas. Mas a grande pergunta é: quanto custam os principais consoles?

As empresas Sony, Microsoft e Nintendo são principais quando se fala sobre o assunto e atualmente consoles da nova geração são os mais desejados. No entanto, também são os mais caros (PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch). A gente separou cada um abaixo, com direito a opções e valores em média, baseado no mercado até o fechamento dessa reportagem.



Microsoft – Xbox Series

Existem dois consoles que integram a marca Xbox Series X|S da Microsoft. O mais potente é o Xbox Series X e é obviamente o mais caro, R$ 4.499. O menor e menos poderoso é o Xbox Series S (512GB) que vale R$ 3.599. Lembrando que ambos são melhores do que os de gerações anteriores, como por exemplo o Xbox One e as variações dele.

Sony – PS5

O PlayStation 5 é o atual console da Sony. Ele pode ser adquirido em duas versões. A Padrão que possui leitor de disco e custa R$ 4.499,90 e a Digital que não possui leitor de disco com o preço de R$ 3.999,90. A diferença entre as duas opções é que somente uma delas permite que jogadores instalem e joguem a partir de discos físicos.

Nintendo Switch

O Nintendo Switch é o principal console da Nintendo desde 2017 e diferente dos citados acima tem três versões. Primeiro o Modelo OLED que tem o preço de R$ 2.699 por trazer cores mais vibrantes e contraste mais forte, por causa da tecnologia OLED.

O segundo é o modelo padrão Switch, pelo valor de R$ 2.299, e assim como o anterior permite jogar tanto em versão portátil quanto conectado a uma televisão. Já a versão Switch Lite é o mais em conta, R$ 1.549, que se resume apenas no formato portátil.

De fato, os consoles atuais citados da Sony, Microsoft e Nintendo não são dos mais baratos, mas diante da variedade dos preços é possível se adequar de acordo com cada situação financeira. Mais informações sobre games e cultura pop, no blog JULIOCOSTANETO.COM.BR.