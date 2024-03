Jogo mobile gratuito em homenagem ao prefeito João Campos é lançado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Jogo gratuito “Meu Prefeito” foi lançado recentemente para celulares Android e iOS. O título faz alusão a gestão do prefeito da cidade do Recife, João Campos (PSB). A produção é da Guikel Games, uma empresa de criação de games e aplicativos com foco em entretenimento para internet.

Na aventura, é possível alimentar o político durante um passeio pelas ruas da capital pernambucana. Ao encontrar moradores falando a frase: "Já comeu, meu Prefeito?", o avatar do filho de Eduardo Campos pode degustar comidas típicas como cuscuz, milho e canjica.

No caminho, o prefeito vai realizar ações importantes para a cidade, como construções a serem concluídas, ruas necessitando de limpeza, além de espaços para plantações de árvores. Mas é importante ter cuidado com os mosquitos da dengue e outros obstáculos e desafios.

Jogo "Meu Prefeito - REPRODUÇÃO

As fases que compõem o jogo são pontos turísticos tradicionais do município, como: Rua da Aurora, Praia de Boa Viagem, Parque das Graças, Rio Capibaribe e Marco Zero. A ambientação traz uma trilha sonora arretada dos recifenses, o Brega Funk.

Os desenvolvedores utilizaram o ritmo que abalou as campanhas políticas de João Campos para deixar a jogatina ainda mais fiel a realidade. Um detalhe bem legal que não podemos esquecer é a aparência do protagonista. Lembra que João pintou o cabelo de loiro no Carnaval de 2024? Pois é, o personagem do prefeito também “nevou” e pode ser visto com os fios descoloridos no game.

Jogo "Meu Prefeito - REPRODUÇÃO

A descrição do “Meu Prefeito” diz que é um jogo mobile é para “babões” e é “o primeiro do mundo feito por baba-ovos". Existe isso? A gente testou a jogabilidade e fez um gameplay explicando toda a primeira fase.



A desenvolvedora do jogo é a Guikel Games que também é responsável por criar em 2017, o jogo “Bode Gaiato” em homenagem a página de humor que é sucesso na internet.

