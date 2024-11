Artista usa impressão 3D para confeccionar artes do mundo geek

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Tecnologia 3D e criatividade geek: Da máscara do Bills ao sabre de luz de Star Wars, Bruno Angêlo cria com modelos personalizados e realistas

A impressão 3D é a queridinha do momento quando o assunto é o universo dos games, mundo geek e afins. A tecnologia que fabrica modelos tridimensionais tem ocupado as estantes, nichos, mesas de várias pessoas.

Fabricar objetos com essa finalidade faz parte da história de Bruno Angêlo Ribeiro da Silva, de 38 anos. A pouco mais três, o cara de tornou um especialista, lá na cidade de Morrinhos, em Goiás ao fundar a empresa Action B 3D.

“Tive a ideia de entrar nesse mercado quando estava desempregado. Fui participar da Campus Party e vi algo parecido que mudou a minha vida e acabei tomando a decisão de investir na minha primeira máquina de impressão 3D”, revela.

Na galeria produzida pelo microempreendedor, um acervo impressionante. O Godzilla, por exemplo, é composto por 189 peças de tamanhos diferentes. Umas tem 5cm e outras podem medir até 15cm. A arte montada tem aproximadamente 1,30 de altura e precisou de quase um mês para ser finalizada. Diga aí?

Imagem de peça do artista que usa impreçõra 3D para produzir itens do mundo Geek - Divulgação

Já a máscara do Bills, o Deus da Destruição da franquia Dragon Ball é praticamente idêntica. As expressões e olhos amarelados do gato da raça Sphynx despertaram o interesse de muita gente.

“Por ser muito fã do Dragon Ball, essa foi uma das obras que mais gostei de fazer. Principalmente porque o pessoal sempre ficava pedindo para ver os vídeos da produção”, explica Bruno.

Quem viveu a década de 80 deve ter acompanhado pela televisão a série ThunderCats. O protagonista Lion utilizava a “Garra e a Espada Justiceira” na batalha contra o vilão Moon Ha, no planeta Thundera. Além das armas do humanoide felino, Bruno ainda confecciona chaveiro, action figure, luminária, caneca, brinco, troféu e vários objetos de decoração. Acredite, ele faz tudo praticamente sozinho, desde o planejamento da obra até o envio pelo correio.

“Atualmente eu sou o meu patrão e meu funcionário, com a ajuda de quatro máquinas, é claro! Enquanto elas confeccionam os moldes desenvolvidos, eu vou caprichando na pintura e acabamento em geral. Ainda arrumo tempo para fazer todo o serviço de venda e envio dos produtos aos clientes”, detalha.

Imagem de peça do artista que usa impreçõra 3D para produzir itens do mundo Geek - Divulgação

Cada produto tem um preço específico e tempo de produção. A demora é de acordo com o tamanho e complexidade da solicitação. Todas as artes são feitas com “PLA”, material biodegradável que não agride o meio ambiente. O “sabre de luz”, arma lendária da saga Star Wars, é uma das mais desejadas pelo público. A espada lazer de Luke Skywalker, Darth Vader e os demais Jedi é produzida em três partes separadamente e só depois passam pelo processo de montagem e finalização para ficar mais realista.

A máscara do Deadpool foi a arte que mais chamou a atenção do nosso blog. São seis partes distintas, incluindo a parte dos olhos. O valor de compra pode chegar a R$ 500 reais.



“O capacete do Pantera Negra e a máscara do Deadpool demoram mais ou menos de 3 a 4 dias para fazer. Por conta da riqueza de detalhes e ter uma impressão que se parece com um tecido”, explica.

Imagem de peças do artista que usa impreçõra 3D para produzir itens do mundo Geek - Divulgação

Para quem quiser entrar nesse mercado, uma impressora 3D simples custa, em média, R$ 1.400. Porém as versões mais robustas podem chegar até R$ 29 mil. Lembrando que a máquina surgiu em 1984, com a primeira sendo inventada por Chuck Hull, um engenheiro físico norte-americano do estado da Califórnia, nos EUA.

Se você faz um trabalho legal nesse seguimento, fala com a gente. Teremos o maior prazer em divulgar o seu talento, no quadro “Players 1 e 2” para todo o planeta!