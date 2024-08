Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Muitas vezes, alguns eletrodomésticos consomem mais energia do que imaginamos, resultando em contas de luz mais altas e impacto ambiental maior.

Conhecer quais aparelhos gastam mais energia e a importância de tirá-los da tomada quando não estão em uso pode fazer uma grande diferença.

A seguir, saiba sete eletrodomésticos que consomem muita energia e que você deve considerar desconectar:

7 eletrodomésticos que gastam muita energia e que você precisa tirar da tomada

De acordo com as informações do site Concurso no Brasil, os aparelhos domésticos que mais gastam energia são:

1- Chuveiro Elétrico



O chuveiro elétrico é um dos maiores vilões do consumo de energia nas residências.

Devido à necessidade de aquecer grandes quantidades de água rapidamente, ele demanda muita potência elétrica.

Além de limitar o tempo de banho, é importante desligar o disjuntor do chuveiro quando não estiver em uso para evitar o consumo em stand-by.

2- Forno Elétrico

O forno elétrico consome bastante energia, especialmente durante longos períodos de uso.

Se você não utiliza o forno frequentemente, desligá-lo da tomada após o uso pode evitar o consumo desnecessário de energia.

Para economizar ainda mais, considere utilizar o forno micro-ondas ou panelas elétricas para pequenas porções de comida.

3- Ar-condicionado

O ar-condicionado é conhecido por ser um dos maiores consumidores de energia, especialmente em climas quentes.

Quando o aparelho está em stand-by, ainda consome energia. Desligá-lo completamente da tomada quando não estiver em uso, ou utilizar temporizadores, pode ajudar a reduzir esse impacto.

4- Lavadora de Louças

Embora seja um grande facilitador da vida doméstica, a lavadora de louças consome muita energia para aquecer a água e secar a louça.

Além de usar o aparelho com carga completa, desligue-o da tomada quando não estiver em uso para evitar o consumo em stand-by.

5- Televisão

A televisão, especialmente as mais modernas, pode consumir uma quantidade significativa de energia quando deixada em stand-by.

Desligar a TV completamente da tomada quando não estiver assistindo é uma maneira simples de economizar energia.

Também, considere reduzir o brilho da tela para consumir menos energia durante o uso.

6- Fogão Elétrico

O fogão elétrico demanda muita energia para aquecer suas bobinas, o que pode resultar em um grande consumo de energia durante o preparo de alimentos.

Após o uso, desligue o fogão da tomada para evitar desperdício de energia.

7- Ventilador

Embora pareça inofensivo, o ventilador pode consumir bastante energia, principalmente se utilizado por longos períodos.

Desligá-lo da tomada quando não estiver em uso, ou utilizar ventiladores com temporizador, pode ser uma boa prática para economizar energia.

