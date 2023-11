Hemoglobina Glicada: o que é? Pode diagnosticar Diabetes? Médica tira dúvidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No sangue, a glicose liga-se à hemoglobina, formando a hemoglobina glicada; quanto mais açúcar houver na corrente sanguínea, maior será o nível de hemoglobina glicada

O termo "Hemoglobina Glicada" define um grupo de substâncias formadas a partir da reação entre a hemoglobina A (HbA) e um açúcar, informa um artigo de medicina publicado pelo Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial.

A hemoglobina é, de maneira resumida, uma proteína que está presente nas hemácias e ajuda no transporte de oxigênio no sangue.

Quando a glicose se liga à hemoglobina, forma-se a hemoglobina glicada.

Atualmente, através da medição dos níveis de hemoglobina glicada é possível diagnosticar e manter a pré-Diabetes ou a Diabetes Mellitus - tipos 1 e 2 - sob controle.

Para facilitar o entendimento sobre o tema e reforçar a importância do diagnóstico precoce, a médica Renata Carriço (CRM 24112) concedeu entrevista ao Jornal do Commercio. Confira na íntegra:



O que é hemoglobina glicada?

Renata: A hemoglobina glicada é um tipo de hemoglobina que circula no sangue dentro das hemácias. Ela se liga à glicose. Ou seja, quantos maiores os níveis de glicose mais alto o nível de hemoglobina glicada.



Por que o exame é importante?

R: Enquanto a glicemia de jejum representa apenas a quantidade de açúcar no organismo em um determinado instante, a hemoglobina glicada define o comportamento da glicose no corpo durante, aproximadamente, os últimos três meses.

Isso porque ela circula ligada à hemácia, que tem duração de cerca de 90 dias.

Quais os valores de referência?

R: O valor de referência considerado adequado para a hemoglobina glicada é de até 5,5 de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia.



A hemoglobina glicada alta pode caracterizar a Diabetes?



R: Considera-se que a hemoglobina glicada está alterada, e caracteriza a pré-Diabetes, quando ela atinge a marca entre 5,7 e 6,5. Acima de 6,5, pode significar o diagnóstico de Diabetes.



No entanto, apenas este exame não é capaz de diagnosticar, de fato, a Diabetes.



Como diagnosticar a Diabetes?

R: São necessários dois exames, sejam dois testes de hemoglobina glicada, ou um de hemoglobina junto com o exame de glicose em jejum. Outra solução é inserir, junto ao teste da hemoglobina, um exame de tolerância à glicose.



Existem sintomas da Diabetes?



R: Os sintomas geralmente surgem apenas quando há grandes alterações. Por isso, quando as taxas estão entre 6,5 e 10, há poucos sinais. A Diabetes só 'dá sintomas' quando está descompensada.

Por isso, é importante ter um médico de confiança que ajude no rastreio frequente do açúcar no sangue.



O que fazer para baixar o nível da hemoglobina glicada?

R: São recomendadas as modificações no estilo de vida. Então, introduzir exercícios físicos e, principalmente, ter uma dieta adequada.



Existem medicações que ajudam na redução das taxas, mas a gente tende a receitar, sobretudo, no diagnóstico da Diabetes.



Também é possível prescrever medicações na pré-Diabetes para evitar a descompensação, principalmente se o paciente tem fatores de risco, como o histórico familiar da doença.

