ALIMENTOS QUE REDUZEM A ANSIEDADE: Veja 4 alimentos irão reduzir sua ansiedade

Apesar de não ser muito conhecido, muitos alimentos ajudam a diminuir a ansiedade no corpo. Por outro lado, certos tipos de comida podem estar aumentando seu nível de ansiedade sem que você perceba.

Neste texto, vamos discutir sobre comidas que atuam como agentes tranquilizantes, contribuindo para a diminuição da ansiedade.

Integrar técnicas de relaxamento e meditação no dia a dia é uma boa forma de combater a ansiedade, mas uma dieta balanceada também pode ser uma poderosa aliada para sua saúde mental e emocional. Isso será explicado mais adiante.

Fonte: Minha Saúde.

ALIMENTOS QUE ACALMAM A ANSIEDADE

A seguir, conheça sete alimentos que promovem calma. Eles contêm nutrientes que influenciam a produção de serotonina, o neurotransmissor que gera sensações de felicidade e ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade.

Aveia

Este cereal é um calmante natural devido à presença de alcaloides. Ele também é rico em fibras solúveis e magnésio, contribuindo para a manutenção da saciedade e regulação da insulina, o que ajuda a controlar o apetite e reduzir a compulsão por doces.

Abacate

Este fruto é excelente para a saúde cerebral e para manter a ansiedade sob controle.

Rico em gorduras monoinsaturadas, ácido fólico e potássio, o abacate também ajuda a controlar a pressão arterial e a prevenir doenças cardiovasculares.

Espinafre e Couve

Estas folhas verde-escuras são carregadas de magnésio, que possui propriedades relaxantes.

Além disso, são ricas em folato, essencial para o funcionamento do sistema nervoso e para a produção de glóbulos vermelhos, e ajudam a diminuir o cansaço.

Grão-de-bico

Este grão é rico em fibras e é uma excelente fonte de proteína vegetal. Ajuda a manter a saciedade e promove a produção de serotonina devido à presença de triptofano, contribuindo para o bem-estar emocional.

Também é benéfico para a saúde intestinal e para a manutenção dos ossos e metabolismo devido aos seus minerais.

Incluir esses alimentos na sua dieta pode ser uma forma eficaz de lidar com a ansiedade.

Preparar pratos simples, como saladas enriquecidas com grão-de-bico ou smoothies com abacate, pode ajudar a equilibrar seu humor e manter você mais sereno ao longo do dia.

