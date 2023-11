Saúde na Comunidade: centro universitário no Recife oferece atendimento gratuito a pessoas em vulnerabilidade social

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Inscritos no projeto realizam periodicamente atividade física, passam exames de sangue e avaliações com os profissionais envolvidos na iniciativa

Como forma de contribuir com práticas saudáveis e uma melhor qualidade de vida para as pessoas em vulnerabilidade social, o Centro Universitário UniFBV lança mais uma edição do projeto Saúde na Comunidade. A iniciativa comemora 9 anos de atuação (teve início em 2014) e já atendeu mais de 1.400 pessoas ao longo desse período.

"Esse é um projeto multidisciplinar que envolve vários cursos da instituição. Temos alunos dos cursos de educação física, enfermagem, farmácia, nutrição, psicologia, odontologia e fisioterapia supervisionados por professores com experiência no mercado. Essa é a nossa contribuição como instituição de ensino para aqueles que mais precisam e estão no nosso entorno", explica a coordenadora do curso de educação física e do projeto, Tatiana Acioli.

Ela reforça que o público-alvo do Saúde na Comunidade são moradores dos bairros de Afogados, Ibura, Imbiribeira e Ipsep, como também de unidades residenciais (URs).

Os inscritos no projeto realizam periodicamente atividade física, passam exames de sangue e avaliações com os profissionais envolvidos na iniciativa.

Para participar, os interessados devem passar por uma anamnese com profissionais no Núcleo Integrado de Saúde (NIS) do UniFBV, que fica na Rua Jean Emile Favre, 422, Imbiribeira, Zona Sul do Recife. É feita uma triagem constatar se estão dentro do público do projeto.

Os atendimentos acontecem sempre às segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 10h e das 18h30 às 21h. Por semestre, são atendidas mais de 140 pessoas.

A dona de casa, Janecleide da Silva Rocha, 64 anos, moradora da Imbiribeira, é uma dessas beneficiadas pela ação.

"Além de cuidar da saúde com pessoas que entendem do assunto, uma das coisas que mais me alegram é ver o carinho e a atenção que todos do UniFBV têm com a gente. Eu conto os dias para voltar; são incríveis o respeito e a dedicação que eles têm", disse Janecleide, sem esconder a felicidade em participar da ação. Ela já realizou exames de sangue, aferição da pressão, encaminhamento para nutricionista e para a clínica odontológica, entre outras especialidades.

"Estou muito feliz com o projeto, participo de todas as atividades sociais e físicas. Todos os profissionais envolvidos são maravilhosos e fazem tudo por nós. Essa iniciativa me ajudou como a matemática: diminuindo a tristeza, somando alegrias, multiplicando felicidade e dividindo amor", relatou a dona de casa Maria de Fátima Cajueiro, 73 anos, que participa da ação desde 2018.

Para Bruno Vittori, aluno do sétimo período de educação física, essa é uma oportunidade de tirar pessoas de uma vida sedentária e inserir na rotina delas a prática dos exercícios físicos. "É uma troca, uma experiência contínua. É muito bom ver essa receptividade da comunidade com nosso trabalho", afirma Bruno Vittori.