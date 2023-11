Com estoque baixíssimo, Hemope precisa de todos os tipos sanguíneos e faz apelo por doação de sangue

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Doadores voluntários devem procurar o Hemope, que fica na Rua Joaquim Nabuco, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife

A Fundação Hemope convoca a população pernambucana para o ato de salvar vidas através da doação de sangue.

Neste mês de novembro, o estoque do Hemope precisa atualmente de todos os tipos sanguíneos. A queda drástica de doações no Hemope impacta diretamente no atendimento e nas solicitações dos hospitais pernambucanos. Vale ressaltar que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

A diretora de Hemoterapia do Hemope, Anna Fausta, diz que conta com a solidariedade da população pernambucana para que o Hemope volte a ter um estoque de bolsas sanguíneas estável.

- Gabriel Ferreira/TV JORNAL

"Não há um substituto para o sangue. Então, precisamos do doador de sangue, que possa fazer sua doação, para coletarmos o seu sangue e transformá-lo em vários hemocomponentes que serão ofertados para as pessoas que necessitam de transfusão (como é o caso de pessoas acidentadas e pacientes com câncer)", afirma Anna Fausta.

O Hemope conta com o apoio dos doadores e da população em geral para superar essa fase, doando sangue com a maior brevidade possível.



O Hemope Recife está localizado na Rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. A unidade funciona de segunda-feira a sábado, inclusive nos feriados, das 7h15 às 18h30.

QUEM PODE DOAR SANGUE?

Para doar sangue a pessoa precisa estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, é preciso ter começado a doar antes dos 60 anos no Hemope; menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais); pesar mais de 50kg; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); estar alimentado; apresentar documento original, com foto, emitido por órgão oficial (carteira de identidade; carteira nacional de habilitação; cartão de identidade de profissional liberal; e carteira de trabalho e previdência social).