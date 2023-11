Para que serve o chá de alecrim? Confira os benefícios do chá segundo fitoterapeuta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conforme expõe o estudo da Faculdade Metropolitana São Carlos, o alecrim apresenta diferentes antioxidantes, que ajudam no combate a radicais livres.



Além de ser amplamente utilizado como aromatizante, o alecrim tem ação antibacteriana e propriedades anti-inflamatórias e quimiopreventivas.

O chá de alecrim é amplamente consumido na medicina popular. A seguir, em entrevista para o Jornal do Commercio, a terapeuta integrativa especialista em fitoterapia, manipulação e uso de plantas medicinais Lucy Amorim elenca os benefícios da bebida.

Chá de alecrim: conheça os benefícios



"O alecrim é um anti-inflamatório do intestino. Ele ajuda a eliminar gases, dores abdominais, controla a prisão de ventre e tem também um outro benefício muito interessante. O alecrim ajuda no funcionamento do cérebro, melhora a oxigenação, a memória, concentração e o bem-estar", explica.

No entanto, Lucy alerta acerca da importância da orientação profissional no consumo de plantas com objetivo fitoterápico.

Os cuidados com o consumo de chás

"O tratamento natural precisa passar por uma orientação profissional. Só por ser natural, não significa que o consumo de fitoterápicos, como chás ou a planta in natura, não faça mal à saúde. A planta precisa ser administrada de forma responsável, segura e orientada", diz.







