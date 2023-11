Chá de tanchagem: para que serve? Fitoterapeuta elenca os benefícios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A atividade antioxidante do chá de tanchagem ficou acima de 80% em um estudo da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).

Isso é um ponto positivo, uma vez que o consumo da tanchagem pode proporcionar vantagens à saúde do organismo, ao prevenir doenças degenerativas e a ação dos radicais livres.



Em entrevista ao Jornal do Commercio, a fitoterapeuta Lucy Amorim explica os principais benefícios do chá de tanchagem.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amorim Phito (@lucyamorim_fitoterapeuta)

Chá de tanchagem

"A tanchagem é uma planta maravilhosa utilizada para problemas respiratórios, bronquite, gripe, tosse e viroses. É um anti-inflamatório para a boca, para as amígdalas e para garganta", afirma Lucy.

"Ela também cicatriza a mucosa gastrointestinal, auxilia na desintoxicação das vias respiratórias e no controle da hipertensão", complementa.

Combate a prisão de ventre

Lucy revela uma curiosidade relacionada às sementes da planta durante a entrevista.

"Se deixadas 'de molho' durante a noite, na água ou no suco de uva, as sementes da tanchagem têm um efeito laxante. Você pode tomar pela manhã e vai perceber uma melhora no processo da digestão e no combate à prisão de ventre", finaliza.



Cuidados

O tratamento natural precisa passar por uma orientação profissional. Só por ser natural, não significa que o consumo de fitoterápicos, como chás ou a planta in natura, não faça mal à saúde. A planta precisa ser administrada de forma responsável, segura e orientada", alerta Lucy

Fontes:

ACHKAR, Marina Teixeira et al. Propriedade antioxidante de compostos fenólicos: importância na dieta e na conservação de alimentos. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v. 11, n. 2, p. 398-406, 2013.

Especialistas entrevistados: Lucy Amorim - terapeuta integrativa especialista em fitoterapia, manipulação e uso de plantas medicinais.

*Este conteúdo tem apenas fins educativos e não subsistui o diagnóstico e/ou orientação médica.