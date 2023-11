CÂNCER DE PRÓSTATA: Hospital de Câncer de Pernambuco oferece exame de PSA gratuito para homens a partir dos 45 anos; saiba como agendar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No HCP, homens recebem todas as orientações sobre o dia do exame

No Novembro Azul, campanha de conscientização sobre câncer de próstata, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) chega aos 78 anos. Mais de 50% das pessoas com a doença recebem assistência gratuita na instituição, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste mês, o HCP oferece exames de PSA (sigla, em inglês, pela antígeno prostático específico) para homens a partir dos 45 anos.

O teste de PSA é usado principalmente para rastreamento do câncer de próstata, antes mesmo que os homens tenham sintomas.

A análise da próstata é feita pela dosagem do PSA no sangue. O exame não exclui o toque retal, visto que é possível ter PSA aumentado e não ter a doença ou tê-lo normal e ter a doença.

O PSA também pode aumentar no caso de prostatite e hiperplasia prostática benigna (HPB), e há situações em que ele não se altera mesmo com o câncer de próstata em curso.

Para fazer o exame de PSA no HCP, os homens devem vir até o serviço de triagem do hospital. A unidade fica na Avenida Cruz Cabugá, 1597, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

É necessário apresentar documento original com foto para fazer o agendamento. No HCP, eles vão receber todas as orientações sobre o dia do exame.

HCP 78 ANOS

Cerca de mil pessoas são atendidas no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) todos os dias, entre homens e mulheres, adultos, crianças, jovens e idosos, que recebem suporte ao tratamento da doença.

Em 2022, foram realizados 620.044 exames, 5.034 cirurgias, 62.472 sessões de quimioterapia, 3.863 mamografias, 2.553 sessões de radioterapia, 209.431 consultas médicas e 16.428 atendimentos de urgência.



HCP VOLUNTARIADO

Também completando 78 anos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco, conhecida como anjos de bata rosa (grupo voluntário que fundou o Hospital de Câncer), conta com cerca de 300 voluntários.

Eles são responsáveis pelo suporte ao paciente durante e após o tratamento, viabilizando e oferecendo, de forma humanizada, doações diárias de medicamentos, alimentos, artigos de higiene pessoal, exames, próteses e perucas.

A rede também promove assistência espiritual e eventos, com o objetivo de proporcionar alegria aos pacientes e acompanhantes.