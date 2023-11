Doença de Addison: quais são os sintomas? Médica explica a doença causada pelos baixos níveis de cortisol

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cortisol, amplamente conhecido como "hormônio do estresse", atua em diversas funções complexas no organismo, incluindo o Sistema Nervoso Central (SNC).

O hormônio, produzio pelo córtex adrenal, dentro da glândula adrenal, localizada na parte superior dos rins - atua a nível da memória, atenção, sono, estado emocional, etc.

Além disso, ele está relacionado com a produção de glicose (açúcar) pelo fígado e tem efeito anti-inflamatório.

Os baixos níveis do hormônio podem estar relacionados com a Doença de Addison, e as altas taxas, com a Síndrome de Cushing.

A seguir, a médica Renata Carriço (CRM PE 24112) explica as relações do cortisol com a saúde e o bem-estar.

"O cortisol atua desde o ciclo menstrual à regulação dos níveis de glicose, estresse e insulina. Ou seja, ele age em vários tipos de células e glândulas do corpo, regulando vários tipos de processos do metabolismo corporal", explica.

Doença de Addison



De acordo com Renata, a redução nos níveis de cortisol podem dar origem à Doença de Addison, ou hipocortisolismo.

"O organismo tem um pico natural de cortisol no início da manhã, por volta das 8 horas. No diagnóstico da doença, a gente observa justamente que o cortisol está baixo nesse horário, que teria de ser de pico", informa a médica.

Sintomas

Alguns pacientes podem apresentar:

Fadiga extrema;

Perda de peso;

Irregularidade menstrual;

Hipoglicemias (queda de glicose).

Ao contrário da Doença de Cushing, esta enfermidade não é caracterizada por sintomas tão característicos. Muitas vezes, o diagnóstico só é feito após um período maior de tempo.

Cortisol alto: o que é bom para diminuir as taxas?

Renata: É possível regular o nível de cortisol no organismo através de medidas simples. A primeira seria dormir o tempo necessário para se sentir descansado.

Tem pessoas que dormem cinco, seis ou oito horas para poder ficar bem durante o dia. Além do sono de qualidade, ter uma alimentação balanceada com exercícios físicos faz toda a diferença.

Até a meditação ajuda, assim como fazer caminhadas e sair com amigos. O controle do hormônio vai muito além de medicamentos. Aliás, manter um estilo de vida saudável gera uma manutenção do cortisol ainda melhor.



Fontes:

Oscilações do cortisol na depressão e sono/vigília (Eduardo Marinho Saraiva (Aluno da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP); J. M. Soares Fortunato (Regente de Fisiologia da FMUP) e Cristina Gavina (Regente de Fisiologia da FMUP).



Especialista entrevistado: Médica Renata Carriço (CRM PE 24112) - Clínica Médica.

*É importante consultar um médico especialista para o diagnóstico adequado. Esta matéria tem apenas fins educativos.